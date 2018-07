Desmit vecāku iecienītākās frāzes, kas sadusmo jebkuru bērnu

Kamēr tu vēl esi bērns, viss, ko tev gribas darīt, ir dzīvot pēc saviem noteikumiem. Turpretim vecāku pienākums ir turēt bērnu rāmjos. Lai to veiksmīgāk izdarītu, vecāki jau paaudžu paaudzēs viens otram nodod veiksmīgākās frāzes, kas, noteikti, ir ļoti efektīvas, taču bērniem izraisa manāmu nepatiku. Atgādinām desmit frāzes, kuras ir dzirdējuši lielākā daļa bērnu.

"Kamēr tu dzīvo zem mana jumta… "

Šo frāzi ir īpaši iecienījuši tie vecāki, kuru bērni jau ir sasnieguši pusaudžu vecumu. Vecāki to labprāt izmanto brīžos, kad viņu atvase lūdzas pēc iespējas vēlu pārrasties mājās vai ir izdomājusi veikt citas darbības, kuras vecākus nebūt neiepriecina.

Pusaudži ir atzinuši, ka kaut šī frāze viņus sadusmo, tā ir ļoti efektīva, jo zem vecāku jumta viņiem būs jādzīvo vēl krietnu laiciņu.

"Tu tāds iesi ārā no mājas?"

Šī, noteikti, ir viena no iecienītākajām vecāku frāzēm brīdī, kad jaunietim ir izveidojies savas ģērbšanās stils, kas vecākiem nešķiet īpaši saistošs. Pēdējos gados aktuāli ir plēstie džinsi un kroptopi (krekliņi līdz nabai). Šie apģērba gabali vecākiem bieži vien šķiet īpaši nepieņemamai. Tāpēc, redzot savu bērnu dodamies uz skolu saplēstās džinsa biksēs, viss, ko gribas teikt ir "Tu tiešām tāds iesi ārā no mājas?".

Līdzīgas frāze no vecāku mutes var izskanēt ne tikai par apģērbu, bet arī apaviem, frizūru vai kosmētikas izvēli.

Cerams, ka vecāki apzinās, ka šī frāze nav īpaši efektīva. Reti kad jaunietis pārģērbsies vai pārveidos matus tikai tāpēc, ka vecākiem viņa izskats nešķiet saistošs. Līdz ar to pirms šīs frāzes izmantošanas ir vērts padomāt, vai tā ko mainīs. Iespējams, labāk vienkārši paklusēt?

"Tāpēc, ka es tā teicu!"

Piedodiet, vecāki, bet tā nav atbilde, ko jūsu bērns vēlas saņemt uz jautājumu "kāpēc?"! Ir saprotams, ka ne visiem aizliegumiem ir konkrēts iemesls, kuru atklājot bērnam būs skaidrs, kāpēc neļaujat viņam darīt vienu vai otru lietu. Par spīti tam, tavs lolojums ir pelnījis zināt patieso iemeslu, pat tad, ja zini, ka viņš to nesapratīs. Šī iemesla dēļ labāk izskaidro sava lēmuma patieso iemeslu, nevis paturi to noslēpumā un izvēlies vecākiem tik ierasto frāzi "Tāpēc, ka es tā teicu!".

"Ja tavi draugi lektu ārā pa logu, tu lektu viņiem līdz?"

Šī visnotaļ ir viena no frāzēm, kura sadusmos jebkuru bērnu, sevišķi, to, kurš jau ir sasniedzis pusaudžu vecumu. Izdzirdot teikumu "Ja visi tavi draugi lektu ārā pa logu, tu lektu viņiem līdz?", tavs pusaudzis dusmās griezīs acis vai smagi nopūtīsies.

Pusaudžu vecums ir brīdis, kad dažu jauniešu dzīvēs vienaudžiem ir lielāka nozīme, nekā vecākiem. Taču tas nebūt nenozīmē, ka viņi būs gatavi iesaistīties pat pārdrošākajās nodarbēs. Tavs pusaudzis ir spējīgs loģiski domāt un izvērtēt situāciju, tāpēc nesatraucies, ja pienāks diena, kad viņa draugi leks ārā pa logu, tad, visticamāk, ka viņš to nedarīs. Tāpēc nekaitiniet savus bērnus, un, runājot ar pusaudžiem, neizmantojiet sarkastisko frāzi - "Ja visi tavi draugi lektu ārā pa logu, tu lektu viņiem līdz?".

Foto: Shutterstock

"Tu nekur neiesi, kamēr …"

Šis ir viens no veidiem, kā panākt, lai tavs bērns sakārto istabu, nomazgā traukus, izpilda mājas darbus vai izdara citus darbus, kurus viņš ikdienā nelabprāt veic. Arī paši bērni atzīst, ka šī frāze ir ļoti efektīva un, to izdzirdot, istaba vienmēr tiek sakārtota. Tajā pašā laikā, tas noteikti nav teikums, kuru tava atvase vēlas dzirdēt, uzdodot jautājumu "Vai es varu ar draugiem aizbraukt uz jūru?".

Padomā, varbūt ir cits, tikpat efektīvs veids, kā likt bērnam izdarīt tik nepatīkamos pienākumus.

"Vairāk raudāsi, mazāk čurāsi"

Diezin vai šī frāze spēs nomierināt raudošu bērnu. Par spīti tam, tā vecāku vidū ir ļoti iecienīta. Domājams, ka jebkurš bērns šo frāzi ir dzirdējis. Reakcija gan, visnotaļ, ir atkarīga no bērna – dažiem tā var izraisīt smaidu, citiem dusmas. Iespējams, ir vērts pamēģināt to pielietot, runājot arī ar savu bērnu, tikai neaizmirsti pievērst uzmanību viņa reakcijai.

"Kāpēc tu neesi tāds kā …"

"Varu saderēt, ka Anniņa (Lienīte, Jurītis) nerunā pretī mammai un sakārto savu istabu."

Viena no vecāku lielākajām kļūdām ir bērna salīdzināšana. To atzīst daudzi eksperti. Arī piecu bērnu māmiņa, psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Diāna Zande strikti atgādina, ka bērnu nedrīkst salīdzināt ar citiem. "Tā ir viena no atslēgas lietām, ko stāsta vecākiem visās paaudzēs, un viņi to apzinīgi ignorē," viņa atzīst. Salīdzināšana rada spriedzi ne tikai bērnam, bet arī vecākiem.

Iespējams, vecāki salīdzina savus bērnus tādēļ, ka uzskata to par veidu, kā motivēt bērnu būt paklausīgākam un cītīgāk pildīt mājas darbus. Diemžēl, salīdzināšana bieži vien rada gluži pretēju efektu – dusmas un neizpratni par to, kāpēc mammai labāk patīk kaimiņu Lienīte nevis es.

Foto: Shutterstock

"Tev rīt jāiet uz skolu!"

Tavs skolēns pats apzinās, ka viņam rīt būs jādodas uz skolu. Viņam nav nepieciešams kāds, kas to atgādina. Vismaz divpadsmit gadus viņam uz skolu būs jādodas piecas dienas nedēļā, un viņš to zina, tāpēc šī frāze ir lieka.

Vecāki ir iecienījuši skolu izmantot kā ieganstu, kāpēc bērns nedrīkstētu darīt vienu vai otru lietu. Tāpēc teikums "Tev rīt ir jāiet uz skolu!" visbiežāk izskan reizēs, kad bērns vēlas vēlu pārrasties mājās, līdz vēlai nakts stundai skatīties filmas vai spēlēt spēles.

Izmantojot šo frāzi, visticamāk, ka bērna atbilde būs "Es zinu".

"Tev vēl visa dzīve priekšā"

Šī ir vēl viena no frāzēm, kuru vecāki ir iecienījuši izmantot brīžos, kad ir nolēmuši kaut ko aizliegt. Un, jāatzīst, teikumā "Tev vēl visa dzīve priekša" ir sava daļa patiesības, taču bērnu tas nebūt nesatrauc.

Bērni pēc būtības ir nepacietīgi. Viņiem nav laika gaidīt. Visam ir jānotiek tagad un tūlīt. Viņus nesatrauc nākotne un tas, kas notiks pēc pāris gadiem. Tāpēc šī ir viena no tām frāzēm, uz kuru tava atvase, visticamāk, reaģēs ar dusmām.

Iespējams, tavs bērns atbildēs ar tik ironisku frāzi kā "Un kā tu to zini?", un, tev neapzinoties, jūs jau spriedelēsiet par to, cik dzīve ir neparedzama un ka, patiesībā, mēs nekad nezinām vai no rīta pamodīsimies.

"Kad tev būs bērni, tad tu sapratīsi"

Ja būtu izveidots vecāku iecienītāko izteicienu tops, tad frāze "Kad tev būs bērni, tad tu sapratīsi", noteikti iekarotu topa virsotnes.

Patiesībā vecākiem ir taisnība un dažas lietas bērni sapratīs tikai tad, kad pašiem būs jārūpējas par kādu, ko viņi mīl vairāk par visu pasaulē. Būt par vecākiem nav viegli un dažkārt nākas pieņemt lēmumus, kuri sarūgtina viņu mazos eņģelīšus. Bērni to šobrīd nesaprot un, iespējams, labi vien ir, jo kā nekā, kad viņiem pašiem būs bērni, tad viņi sapratīs.