Frāzes, kuras var sabojāt tavas meitas dzīvi

Lai gan mūsdienās tik daudz tiek runāts par dzimumu līdztiesību, tomēr speciālisti aizvien uzskata, ka meitenes un puiši ir jāaudzina nedaudz atšķirīgi. Arī vairums vecāku to saprot, taču – vai nu vecu stereotipu dēļ, nezināšanas vai, gluži pretēji, vēloties ieviest kādus jauninājumus, nereti pieļauj kļūdas, audzinot dēlu vai meitu.

Portāls "Goodhouse" aplūko nevēlamās frāzes, ko nereti vecāki adresē savām princesēm, pašiem nemaz neapzinoties, kā tās var kaitēt meitas dzīvē turpmāk.

Tu taču esi topošā saimniece!

Lieliski! Taču varbūt viņa nav topošā saimniece, bet topošā finansiste vai inženiere? Un, starp citu, kaut ko prast darīt mājās nenāks par ļaunu arī zēniem, ne tikai meitenēm, bet ne jau tāpēc, ka tas ir viņu turpmākais liktenis, bet tāpēc, ka vienkārši ir pieņemts dzīvot tīrā mājā un zināt, ka tu proti pagatavot gardas vakariņas.

Tu taču esi topošā māte!

Tīri filozofiski – jā, visas meitenes var būt topošās mātes. Bet šis arguments ir visai vājš, ja tā raugāmies tieši. Ne visām meitenēm patīk mazi bērni, ne visas meitenes ir gatavas ar viņiem spēlēties (un vēl jo vairāk auklēt viņus noslēpumainos treniņnolūkos). Un būt mātei – tāds mērķis nebūt nav visām meitenēm, jo dzīvē bez mātes lomas ir vēl daudz kā interesanta, un šis jautājums jāizlemj katrai pašai.

Piekāpies, tu taču esi meitene!

Bīstams uzstādījums. Viņai absolūti nav jāatkāpjas no savām interesēm – īpaši, balstoties uz tāda pamata, ka viņa ir meitene. Piekāpties kādam vai nē, jālemj atkarībā no situācijas: jā, kompromisu panākšana pilnībā ir noderīga prasme, bet prasme pastāvēt uz savu, aizsargāt savas robežas un teikt "nē" – dažreiz ir vēl noderīgāka. Labāk ir aicināt tikt skaidrībā un censties vienoties.

Esi maigāka!

Ja reiz meitene, tātad – maiga un pielaidīga. Kliedz, streso un rājas – oi, nu vai tad meitenes tā dara?! Protams, ka dara, jo jūtas visiem cilvēkiem ir vienādas, un visi cilvēki dažreiz apvainojas, dusmojas, mēdz būt agresīvi, raud vai jūt enerģijas pieplūdumu. Nevajag maigāku meiteni, bet iemācīt viņu nebaidīties parādīt savas jūtas.

Nevajag būt tik ļaunatminīgai!

Arī šis punkts ir saistīts ar prasmi aizsargāt savas intereses. Atcerēties to, ko tev ir nodarījuši sliktu vai aizvainojošu, un vēlēties saņemt atvainošanos vai kādu cita veida kompensāciju, vai, piemēram, nevēlēties vairs kontaktēties ar cilvēku, kurš visu laiku nodara sāpes – te netiek runāts par ļaunatminīgumu, bet gan veselīgu psihi.

Esi viltīgāka!

Noslēpumainais vēstījums: tiek uzskatīts, ka tieši meitenēm jāatrod kaut kādi apkārtceļi un sarežģīti varianti, lai iegūtu vēlamo. Vai arī jāuzvedas īpašā veidā, lai slēptu patiesās jūtas. Ne viens, ne otrs tavu meitu laimīgu nepadarīs, tieši pretēji.

Sievietei jābūt dzīvesgudrai

Kā praksē izpaužas šie sievietes gudrība – neviens nezina. Vai prasmē manipulēt ar citiem cilvēkiem? Prasmē pieņemt lēmumus, kuri patiesībā neapmierina, bet "vajag" vai "tas būs lietderīgi"? Prasmē paciest nepatīkamo, kaitīgo, to, kas ievaino – kaut kāda mērķa vārdā? Tāda dzīvesgudrība dzīvi tikai bojā, tas nu ir fakts.

Galvenais – apprecēties

Vispār jau galvenais ir – būt laimīgai. No kā laime sastāvēs – no vīra un bērniem, no darba un karjeras, no ceļojumiem, no radošuma un vēl tūkstošiem lielisku lietu – lai tava meita pati lemj. Ideja, ka kādreiz atnāks kāds un beidzot viņu novērtēs, vienkārši ir kaitīga.

Nesēdi bez darāmā!

Jā, mūsu vecmāmiņas bija pārliecinātas, ka sēdēt dienas laikā bez darāmā, kamēr govs nav pieēdusies – tas ir galējs slinkuma līmenis. Lūk, cik daudz kā visa apkārt, kas gaida tavu uzmanību! No šādām meitenēm izaug "nodzītas' sievietes, kuras neprot sajust, ka viņu spēki jau ir uz izsīkuma robežas, un nav spējīgas kaut ko darīt sevis labā – jo visu laiku ir jādara kaut kas "noderīgs", bet patīkamais – nē, tas ir citiem.

Laime nav naudā

Varbūt tā arī nav naudā, bet ar naudu ir kaut kā vieglāk pretim laimei kustēties, bet prasme nopelnīt dzīvošanai ir viena no pieauguša cilvēka pazīmēm. Ideja par godīgu, bet nabadzīgu dzīvi tavai meitai nepalīdzēs, tieši pretēji, salauzīs spārnus – kāpēc gan tiekties pretim kaut kam lielākam vai izvilināt vīru no gulšņāšanas uz dīvāna, nepietiek naudas, tātad – mums tāds liktenis.