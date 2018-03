Kā bērnam palīdzēt 'nolaist tvaiku' rotaļu veidā

Strīdi notiek pat vislabākajās ģimenēs. Tas nav negods. Svarīgākais ir tos atrisināt. Lai sīkām ķildām nepiešķirtu pārāk lielu nozīmi, bieži palīdz rotaļīgs risinājums.

Kā savā grāmatā "Bērnu audzināšanas noteikumi" uzsver tās autore Linda Freitele, var palīdzēt lomu maiņa. Iesaki bērnam konflikta laikā mainīties lomām – tu uzņemsies bērna lomu un bērns iejutīsies tavā lomā. Tagad katra strīda puse ir spiesta izteikt un uzklausīt otras puses argumentus. Tādējādi abas puses saprot, ka nosauktajos argumentos ir liela daļa taisnības. Lomu spēlē ir iespējams pārspīlēt otras puses īpašības un untumus, un rotaļīgi palūkoties uz lietām. Tas ne tikai uzlabo garastāvokli, bet arī palīdz izpaust negatīvās emocijas – "nolaist tvaiku" rotaļīgā veidā.

Strīds starp rotaļlietām

Šī rotaļa ir lieliski piemērota, lai atrisinātu konfliktu, kas nepārtraukti atkārtojas ikdienas dzīvē, piemēram, bērns nekad nesakārto savu istabu. Svarīgi, lai šī rotaļa nebūtu tieši saistīta ar bērnu un notiktu pēc konflikta, jo strīdēšanās laikā ir maza jēga kaut ko ieskaidrot.

Paņem divas lelles vai mīkstās rotaļlietas un attēlo pazīstamu situāciju, piemēram, plīša lācīša ģimene dodas iepirkties. Kad esat izspēlējuši vienu līdz divas neitrālas ainas, atdarini konkrēto problēmsituāciju, piemēram, mazais lācītis negrib sakārtot savas mantas. Šajā rotaļā tu vari izspēlēt visus konflikta aspektus tā, lai bērns nejustos uzrunāts tieši (runa taču ir par mazo lācīti) un lai neizraisītu viņam sāpīgu pārdzīvojumu. Saglabā rotaļīgu noskaņojumu, jo tu neatrodies konkrētajā konfliktsituācijā.

Bērni mēdz darīt lietas, kas sadusmo vecākus. Arī paši vecāki mēdz izvest no pacietības bērnus. Bieži pat visniecīgākās nesaskaņas vai neliels pārpratums var pāraugt milzu konfliktā un asā vārdu apmaiņā, pēc kuras, iespējams, jūties kā vissliktākais vecāks pasaulē. Ko darīt un kā no tā izvairīties?

Materiāla tapšanā izmantota Lindas Freiteles grāmata "Bērnu audzināšanas noteikumi" (izd. Jumava).