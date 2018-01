Kaitīgi bērna attīstībai: 10 vecāku kļūdas, par kurām pašam nākotnē būs kauns

Kopš mazuļa dzimšanas vecāki daudz uzmanības velta bērna attīstībai. Māca staigāt, runāt, komunicēt ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Kad mazulis nedaudz paaugas, ved viņu dejot, zīmēt, mācīties svešvalodas un trenēties kādā sporta veidā.

Bet, to visu darot, mammas un tēti nemaz nepamana, ka katru dienu pieļauj kļūdas, kuras negatīvi ietekmē bērna attīstību. Portāls "Mama-likes" aplūko 10 visizplatītākās no tām.

Ne minūtīte miera un vienatnes

Tu centies aizpildīt visu bērna brīvo laiku. Zīmēšana, lipināšana, attīstošās spēles, bet ja bērnam tas viss jau ir līdz kaklam, tu atrodi atkal jaunas nodarbes. Dabīgi, ka mazajam nenākas garlaikoties, bet viņā neattīstās spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu un izrādīt iniciatīvu. Visu viņa vietā izdomā mamma. Bet mazulim taču jāiemācās pašam aizpildīt savu laiku. Viņam būs daudz interesantāk pašam izdomāt spēli un veltīt laiku sev.

"Uz tevi tas neattiecas"

Bērni ļoti labi jūt vecāku noskaņojumu. Un kad mazulis redz, ka esi satraukts un uzdod jautājumus, nevajadzētu mēģināt no viņa "atkratīties". Padalies ar viņu savās problēmās. Tā bērns iemācīsies izrādīt līdzjūtību un nākotnē nekļūs par bezjūtīgu cilvēku.

Foto: Shutterstock

Uz neērtiem jautājumiem – vienkārši neatbildēt

Bieži vecāki cenšas izvairīties no atbildes uz neērtiem vai sarežģītiem bērna jautājumiem. No kurienes rodas bērni? Kāpēc ūdens ir slapjš? Ko tu mīli vairāk – mani vai māsiņu? Jautājumu, uz kuriem nav vienkārši atbildēt, ir gana daudz mazā "kāpēcīša" arsenālā. Pat tad, ja jautājums tevi ieved strupceļā un tā vien gribas to ignorēt, nedari to, jo šādā veidā tu kavē bērna attīstību. Atrod godīgu atbildi un sniedz informāciju bērnam saprotamā valodā.

Hiperaprūpe un pārmērīga trauksme

Pasargāt bērnu no briesmām – tas ir normāls tēva vai mātes instinkts. Tomēr nedrīkst situāciju novest līdz paranojai un aizliegt bērnam burtiski visu. Nekas briesmīgs nenotiks, ja bērns pats nobrauks pa slidkalniņu vai apēdīs cepumu, kas nokritis uz grīdas. Atslābini nedaudz savu kontroli un ļauj bērnam iepazīti apkārtējo pasauli.

Vai iespējams par bērnu rūpēties pārāk daudz? Atbildi uzzini šajā rakstā.

Fiziska sodīšana

Bērnu nedrīkst fiziski sodīt. Zinātniski ir pierādīts fakts, ka pliķēšana pa dibenu ir viens no iemesliem, kādēļ bērna attīstība kavējas jeb notiek vēlāk nekā citiem bērniem.

Vai likums un pēriens ir savienojamas lietas? Uzzini šajā rakstā, kur atradīsi diezgan šokējošus datus par to, cik gan daudz vecāku bērnus soda ar pērienu.

Bieži izmantotais vārds "nedrīkst"

Nevajadzētu jebkuru aizliegumu pavadīt ar vārdu "nedrīkst". Labāk patiešām ekstremālās situācijās izmantot tādu vārdiņu kā "stop", kad mazulim draud briesmas.

Kā pareizi bērnam pateikt "nedrīkst, uzzini šeit, bet te atradīsi skaidrojumu, kādas sekas gaidāmas, ja šo vārdu izmantosi pārāk bieži. Foto: PantherMedia/Scanpix

Nepelnītas uzslavas

Uzslavas, protams, stimulē bērnu, bet tikai pelnītas un samērīgos daudzumos. Bērnam absolūti nenāks par labu uzspēlēta, pārmērīga apbrīnošana. Bērns sāks darīt visu, lai tikai viņu paslavētu. Bet šāda ieciklēšanās kavē mazuļa attīstību.

Psiholoģes ieteikumus, kā pareizi slavēt bērnu, atradīsi šeit.

Saprast bez vārdiem

Skaidrs, ka katra mamma saprot savu mazuli no pusvārda. Bet tomēr ir nepieciešams, lai bērns precīzi spētu formulēt, ko vēlas, citādāk, viņa runas aparāts neattīstīsies. Bērns sapratīs, ka viņam nav nepieciešams censties, jo mamma taču tāpat saprot, kas viņam nepieciešams.

Pieņemt lēmumus bērna vietā

Bērns var pareizi attīstīties tikai tad, ja viņam pašam tiek dota iespēja pieņemt lēmumus. Viņam jāspēj noteikt, kā jāizvedas vienā vai citā situācijā, un tikai kritienu un kļūdu rezultātā. Protams, vecākiem ir jāvirza bērns pareizajā virzienā un jāatbalsta, bet ne jau pieņemt lēmumus viņa vietā.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ignorēt bērna spējas

Bieži mēdz gadīties, ka mamma, kura bērnībā sapņojusi spēlēt klavieres, bet viņas sapnis nav piepildījies, piespiež meitu apmeklēt mūzikas skolu, lai realizētu šo savu nepiepildīto vēlmi. Un tajā visā viņa nepamana, ka bērnam zūd mākslinieka talants, kas ielikts jau no dabas.

Nav vērts censties piepildīt savas nepiepildītās vēlmes ar bērna palīdzību. Pievērs uzmanību viņa spējām un attīsti tās.