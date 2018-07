Klātesamība, iesaistīšanās un atbalsts – trīs bērnu tēva padomi, kas noderēs jaunajiem tētiem

Kad pasaulē ienāk bērns un tu apzinies, ka tev ir jāuzņemas rūpes par kādu, kurš vēl pats to nespēj izdarīt, jebkura lieta šķiet divtik sarežģīta. Īpaši biedējoši tas var šķist vīriešiem. "Kāpēc?", "Ko darīt?" ir jautājumi, kas no viņu mutes izskan vismaz desmit reižu dienā. Atbildes uz visiem jautājumiem nav meklējamas grāmatās, tāpēc dažkārt ir vērtīgi pēc padoma griezties pie pieredzējušiem vecākiem.

Trīs bērnu tēvs, grāmatu par bērnu audzināšanu "I`m sorry … Love, Your Husband" un bloga "No idea what i am doing: A Daddy blog" autors Edvards Klints portālā "Parents" dalās ar padomiem, kuri noderēs jaunajiem tēviem.

"Kad ģimenē ienāks mazulis, tu gandrīz visu savu brīvo laiku veltīsi viņam. Tev būs pašam jācenšas atrast veidus, kā palīdzēt bērna mātei rūpēties par jūsu atvasi. Ir svarīgi palīdzēt pat brīžos, kad jaunā māmiņa tev to nejautā. Centies būt klātesošs, iesaistīties un atbalstīt. Šie trīs vārdi ir visa pamatā – atceries tos un tu būsi lielisks tēvs un vīrs.

Man jāatzīst, ka sievietes vecāku lomu bieži vien pieprot daudz labāk nekā tēvi, tādēļ mums, vīriešiem, šajā jomā visnotaļ ir jāmācās no dāmām. Tāpēc es devos pie sievietēm, lai noskaidrotu, ko viņas vēlas sagaidīt no vīrieša kā sava bērna tēva.

Uzņem bildes

Mammas naski uzņem bildes ar tēvu un bērnu vai tikai ar savu mazo eņģelīti, taču ik pa laikam dod arī viņai iespēju būt redzamai kādā foto. Tāpēc ikdienā pacenties uzņemt pāris ikdienišķu bilžu, kurās ir redzama viņa ar bērniņu. Un atceries – iemūžināt vajag ne tikai lielos un skaistos dzīves notikumus, bet arī ikdienišķas lietas.

Negaidi, kad bērna māte lūgs pēc palīdzības

Arī tu esi atbildīgs par bērna ērtību un labklājību, tāpēc, ja redzi, ka mazajam vajag, piemēram, nomainīt pamperu, tad izdari to, nevis gaidi, kad bērna māte tev palūgs to izdarīt. Pašiniciatīva ir svarīga ne tikai darbā, bet arī ģimenes dzīvē. Tā palīdz mīļajiem saprast, ka viņi var uz tevi paļauties un tu esi gatavs iesaistīties un palīdzēt.

Viņa zina, ka tu esi noguris

Tava bērna māte saprot, ka, atnākot no darba, tu esi noguris un labprāt apsēstos dīvāna, izstieptu kājas un ieslēgtu televizoru tā vietā, lai auklētos ar bērnu. Par spīti tam, tev ir jāsaprot, ka arī viņa ir nogurusi. Visu dienu būt divatā ar bērnu, rūpēties par viņu, apkopt viņu un vēl tīrīt māju ir liels izaicinājums, ar kuru tavai mīļotajai ir jātiek galā katru dienu. Tāpēc nemēģini sacensties par to, kurš no jums ir vairāk noguris. Pārvari sevi un dodies palīgā! Un tici man, jebkāda veida palīdzība tiek augstu vērtēta. Ja kādu dienu nespēj palīdzēt ar bērna pieskatīšanu, tad atrodi veidu, kā izlīdzēt ar tīrīšanas darbiem.

Dod viņai iespēju veltīt laiku sev

Daudzas jaunās māmiņas ir tik pārņemtas ar bērna audzināšanu, ka aizmirst pašas par sevi. Tā rezultātā viņas kļūst niķīgas, neapmierinātas un ar laiku "izdeg". Atgādini, ka viņām ir vajadzīgs arī kāds laiks sev, un ar to es domāju – tikai sev pašām, bez bērna un vīrieša. Piedāvā savai otrajai pusītei pieskatīt bērnu, lai viņa var atpūsties un sevi nedaudz palutināt. Ne vienmēr tas nozīmē doties uz spa, pie friziera vai uz restorānu kopā ar draudzenē, dažkārt viņa vienkārši vēlēsies noskatīties kādu filmu vai palasīt sev iemīļotu grāmatu.

Negaidi, kad viņa tev jautās pēc brīva brīža, piedāvā to viņai pats. Nereti ir situācijas, kad sieviete grib lūgt vīrietim palīdzību, taču nevēlas viņu apgrūtināt, un vīrietis vēlas palīdzēt, taču negrib "maisīties pa kājām". Šādās situācijās ieguvējs nav ne viens, ne otrs. Tāpēc nesarežģījiet viens otram dzīvi un esiet atklāti viens pret otru.

Rūpējies ne tikai par savu bērnu, bet arī par viņa māti

Tu iepriekš biji tikai vīrs vai otrā pusīte, bet tagad tu esi arī tēvs. Kaut jaunā tēva loma, šķiet būtiska un šobrīd ir tava prioritāte, tu nedrīksti aizmirst arī par citām savas dzīves lomām, piemēram, vīra lomu. Tavai sievietei tevi šobrīd vajag vairāk nekā jebkad, tāpēc neaizmirsti ikdienā izrādīt viņai savu mīlestību. Negaidīti skūpsti un apskāvieni, brokastis gultā un citi mīlestības darbi būs lielisks iepriecinājums ne tikai viņai, bet arī tev. Mīli gan savu sievu, gan bērnu!

Nevaino sevi

Iespējams, ka zināmu laiku pēc bērniņa piedzimšanas tava mīļotā nevēlēsies nodoties pieskārieniem. Ja tā notiek, tad nepārdzīvo. Tā vietā aprunājies ar savu otro pusīti, lai saprastu, kas tam ir par iemeslu, un tu atklāsi, ka, visticamāk, tu neesi pie tā vainīgs.

Tev audzināšanā ir tik pat liela nozīme kā bērna mātei

Tu esi tik pat vajadzīga un svarīga bērna dzīves sastāvdaļa kā mamma. Tētim ir noteicoša loma bērna attīstības procesā. Tu, iespējams, pašlaik no vēl neapzinies, taču tā ir.

Esi iecietīgs

Pēc grūtniecības viņas hormoni, iespējams, trakos vēl vairāk nekā iepriekš. Neceri, ka viņas straujās garastāvokļu maiņas un citas lietas, kuras grūtniecības laikā tev izmisumā dažreiz lika saķert galvu, pāries uzreiz pēc dzemdībām. Esi saprotošs un mīlošs.

Atgādini, cik viņa ir skaista

Sievietes dievina komplimentus, taču īpaši svarīgi viņām tie ir tad, ja tos izsaka mīļotais vīrietis. Pēc bērna piedzimšanas tavas mīļotās ķermenis neizskatīsies tāds kā iepriekš, un visticamāk, ka viņa par to pārdzīvos daudz vairāk nekā tu. Šādos brīžos atgādini, ka pat par spīti izmaiņām izskatā, viņa ir skaista. Palīdzi viņai atkal būt pārliecinātai par sevi.

Pierādi mīlestību ar darbiem

Taču mans lielākas ieteikums ir uztver vārdu "mīlestība" kā darbības vārdu, nevis lietvārdu. Cilvēkiem ir svarīgi ne tikai dzirdēt to, ka tu viņus mīli, bet arī redzēt to darbos, tāpēc neaizmirsti izrādīt savas, rūpes pieķeršanos un mīlestību arī darbos.

Atceries – nekas nav pievilcīgāks par gādīgu tēvu un mīlošu vīru."