No pudelītes pie karotes un dakšiņas. Svarīgākais par mazuļa barošanu

Jaunajiem vecākiem parasti ir neskaitāmi jautājumi, kas saistīti ar mazuļa attīstību un audzināšanu. Šoreiz piedāvājam ieskatīties rakstu izlasē par bērna ēdināšanu, lai rastu skaidrību par to, kā atradināties no pudelītes, kā iemācīt bērnam ēst pieaugušo ēdienu, kā vislabāk pagatavot ēdienu bērnam un citiem jautājumiem.

Lai bērns augtu un pilnvērtīgi attīstītos, ir svarīgi viņam nodrošināt veselīgu uzturu. Bet kā to izdarīt? Kā barot mazuli līdz gada vecumam, vai bērnam var dot govs pienu un cik daudz to iekļaut viņa ēdienkartē – tie ir tikai daži no jautājumiem, uz ko atrodamas atbildes šajos rakstos. Uzzini arī par bērna piebarošanu otrajā dzīves pusgadā un kļūdām, ko vecāki nereti pieļauj.

Ja joprojām baro bērnu ar krūti, tev varētu noderēt pediatres Diānas Fridrihsones ieteikumi. Vai zināji, ka tad, ja bērniņš vēlas biežāk un vairāk ēst, nav nekavējoties jāuzsāk viņa piebarošana? Turpini barot mazuli pēc pieprasījuma, un jau tuvāko dienu laikā tev parādīsies vairāk piena. Ja to nedarīsi, tavs organisms nesapratīs, ka bērnam nepieciešams vairāk piena, un nekas cits neatliks, kā mazuli piebarot.

Ja centies pieradināt mazuli ēst ar dakšiņu un karotīti, negaidi, ka tas būs tīrs un vienkāršs process. Ļauj bērnam notašķīties ar ēdienu un nebaro viņu, ja kaut kas uzreiz neizdodas. Lai bērns iemācītos ēst pastāvīgi, viņam tas ir jāatļauj.