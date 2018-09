Omega 3 taukskābes – vitāla nepieciešamība zīdīšanas laikā

Santa Kraukle žurnāliste

Zīdīšanas laikā mazuļa vienīgais uztura avots ir mātes piens. Tas sastāv no dažādām mazuļa attīstībai nepieciešamām vielām, kuru skaitā ir arī omega 3 taukskābes. To, kāpēc omega 3 taukskābes ir vitāli nepieciešamas māmiņām, kuras baro bērniņu ar krūti, un kā šīs taukskābes ietekmē mazuļa attīstību, "Gaidību ceturtdienā" skaidroja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) doktorantūras studente, viena no autorēm pētījumam par mātes piena saturu un māmiņas ēšanas paradumu ietekmi uz piena sastāvu Līva Aumeistere.