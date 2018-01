Otrās dzemdības noritēs ātrāk un vieglāk – mīti par atkārtotām dzemdībām

Par otrajām dzemdībām pastāv dažādas pretrunīgas domas. Piemēram, daži uzskata, ka būs vienkāršāk, jo sieviete taču jau zina, kas tajās notiek. Tāpat tiek runāts, ka otrās dzemdības noritēs ātrāk un vieglāk. Vai tā ir?

Piecus mītus par atkārtotām dzemdībām aplūko portāls "Detimail", un komentārus sniedz jomas speciāliste – ginekoloģe-vecmāte Anna Dorošenkova, kā arī ielūkojamies "Cālis" arhīva materiālos, kur skaidrojumu par dažādiem jautājumiem sniedz Latvijā pazīstamas dzemdību speciālistes.

Mīts nr.1: otrās dzemdības norit ātrāk un vieglāk

Kā liecina vidējā statistika, pirmo dzemdību laikā kontrakcijas var ilgt no sešām līdz 20 stundām. Kā likums, otro un nākamo grūtniecību laikā šis process noris nedaudz ātrāk. Teorētiski jau pieredzējušam mammas organismam ir vieglāk tikt galā ar nebūt ne vieglo procesu – dzemdībām. Tomēr praksē ir ne mazums sieviešu, kuras var noliegt šo apgalvojumu.

Raugoties no medicīniskā viedokļa, otro dzemdību laikā raksturīgi, ka dzemdes kakls atveras daudz ātrāk, kas no vienas puses, procesu paātrina, bet no otras – var nodarīt spēcīgas sāpes. Bez tam ne mazāk svarīgu lomu spēlē dzemdētājas vecums, viņas veselība un psiholoģiskais stāvoklis.

"Ja pirmajā reizē es dzemdēju tajā pašā dienā, tad ar meitu vēl diennaktis pagāja. Runā, ka otrās dzemdības ir ātrākas un vieglākas – man bija ilgākas un sāpīgākas," tā atklāj mamma Elēna.

Arī "Cālis" forumā ir daudz diskusiju tieši par šo tēmu, arī tu vari padalīties savā pieredzē. Sarunas atradīsi šeit, šeit un šeit.

Komentē ginekoloģe-vecmāte Anna Dorošenkova: "Patiešām, otrās dzemdības var izrādīties straujākas par pirmajām. Atvēršanās un virzīšanās pa dzemdību ceļiem, kā likums, aizņem mazāk laika. Tomēr visiem noteikumiem ir izņēmumi. Es personīgi daudzkārt esmu pieņēmusi arī piektās un septītās dzemdības. Nē, nē bērni nav izlidojuši sekunžu laikā. Pēdējā gadījumā vispār ūdeņi nogāja, bet dzemdību process tā arī nesākās. Nācās veikt akūto ķeizargriezienu. Par laiku – arī nav fakts, ka otrās dzemdības noritēs ātrāk. Te jāņem vērā visi faktori."

Cik ilgas var būt dzemdības? To šajā rakstā aplūko ārsts Gļebs Kuļikovs. Foto: Shutterstock

Mīts nr.2: ja pirmo reizi bija ķeizargrieziens, tad arī tā būs nākamajā reizē

Dažas mammas, kurām pirmās dzemdības noritēja ar ķeizargrieziena operācijas palīdzību, uzskata, ka viņas vairs dabiskā ceļā nevar dzemdēt. Zinātnieki no Karaliskās vecmāšu un ginekologu koledžas izpētījuši datus par vairāk nekā 140 000 sieviešu, kurām bijusi ķeizargrieziena operācija. Izrādījies, ka 63 procenti no viņām nākamo bērnu spējušas dzemdēt dabiskā ceļā. "Vairums sieviešu pēc ne visai sarežģīta ķeizargrieziena nākotnē spēj dzemdēt pašas," norādījusi viena no vadošajām koledžas pētniecēm Hanna Naita.

Par dabisku dzemdību iespējamību pēc ķeizargrieziena operācijas vari piedalīties diskusijā "Cālis" forumā – te un te.

Mīts nr.3: jo lielāka vecuma starpība starp bērniem, jo sarežģītāk dzemdēt, bet jo mazāka, jo vieglāk

Šis ir visai bīstams apgalvojums. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas norādēm, lai mātes organisms pilnībā atjaunotos pēc dzemdībām un būtu gatavs nākamajai grūtniecībai, vēlamais laiks ir divi līdz divarpus gadi (īpaši, ja bijis ķeizargrieziens).

Tiek uzskatīts, ka pārāk īss laika periods starp dzemdībām var novest pie tādiem sarežģījumiem, kā mazuļa neiznēsāšana (spontānais aborts, priekšlaicīgas dzemdības), nepietiekamas placentas apgādes ar asinīm (tā sekas – hipotrofija – augļa lēnāka augšana, samazināts dzimšanas svars jaundzimušajam), placentas piestiprināšanās pataloģijas (pārāk zems placentas novietojums), anēmijas.

Tomēr pārāk ilgi vilcināties ar otrā bērna dzimšanu arī nevajadzētu. Ja no pirmās grūtniecības paiet vairāk nekā 10 gadi, tad jābūt gatavai, ka dzemdības būs nedaudz sarežģītākas, nekā pirmajā reizē – ne velti ginekologi šādas mammas pielīdzina sievietēm, kuras dzemdē pirmo reizi.

Foto: Shutterstock

Kā portālam "Cālis.lv" norāda Rīgas Dzemdību nama galvenā vecmāte Vija Bathena, fizioloģiski ir iespējams vienu dzemdēt un uzreiz pēc tam ieņemt nākamo mazuli, tomēr, ja raugās no mediķu viedokļa, nākamo grūtniecību vajadzētu plānot ne ātrāk kā pēc gada. "Gads ir periods, kad būtu labi, ja dzemde būtu tukša," saka vecmāte. Rakstu, kurā vecmātes pauž savus "par" un pret" bērniem ar mazu gadu starpību, lasi te.

Mīts nr.4 ja pirmo dzemdību laikā bija plīsumi, tad arī otrajā reizē būs tāpat

"Man ārsti teica, ka šuves ir pietiekami elastīgas, un ja ir parastas dzemdības, nevis sasteigtas, tad dzemdes kakls normāli pastiepjas," atzīst mamma Irina.

Ja sievietei bija plīsumi pirmo dzemdību laikā, tas nebūt nenozīmē, ka vēsture atkārtosies arī otrajā reizē. Protams, šāda varbūtība pastāv, bet no šī nepatīkamā brīža ir iespējams arī izvairīties. Viens no plīsumu iemesliem ir liels mazulis. Pilnīgi iespējams, ka otrs bērns nebūs tik liels kā pirmdzimtais, bet tātad, arī dzemdības noritēs mazāk traumatiski. Ieteicams pievērst lielāku uzmanību pareizam uzturam grūtniecības laikā.

Komentē ginekoloģe-vecmāte Dorošenkova: "Runājot par plīsumiem otrajās dzemdībās – tas patiešām ir mīts, jo bērna svars var būt citāds. Jā, un arī pašai mammai otrajā reizē ir jāsaprot, ja klausīs ārstus, no plīsumiem var izvairīties."

Nereti sievietēm vienas no lielākajām bailēm par dzemdībām ir iespējamība rasties plīsumiem makstī vai starpenē. Kaut gan nav iespējams pilnībā nodrošināties, lai plīsumi nerastos, tomēr ir gana daudz iespēju, kā gatavoties gaidību laikā un kā rīkoties dzemdībās, lai plīsumi vai nu nerastos vai tie būtu iespējami minimāli. Lūk, šeit atradīsi dūlas un "Daya joga" grūtnieču semināru vadītājas Lindas Rozenbahas ieteikumus! Savukārt šajā rakstā iepazīsties ar vecmātes Dinas Ceples padomiem par griezumiem dzemdībās.

Foto: Shutterstock

Mīts nr.5: otrs bērns svērs vairāk

Dažādos vecāku forumos var redzēt garas diskusijas par tēmu: vai tiesa, ka otrs bērns dzimst lielāks nekā pirmais? Atbilde: jā, tā mēdz gadīties, bet tā ir tikai sagadīšanās. Ārsti uzskata, ka liela mazuļa dzimšana – tās, pirmkārt, ir sekas mātes uzturam grūtniecības laikā un vājai sievietes svara kontrolei.

Komentē ginekoloģe-vecmāte Dorošenkova: "Mazuļa svars nav atkarīgs nevis no tā, otrais vai pirmais bērns ģimenē. Tas ir saistīts, kā svarā pieņemas grūtniece, kādus preperātus viņa lieto grūtniecības laikā utt. personīgi man, pirmais bērns piedzima aptuveni četrus kilogramus smags, bet otrais – trīs kilogrami un simts grami, tā kā – vienmēr ir citādāk."

Joprojām ir grūtnieces, kas tic apgalvojumam, ka gaidību laikā jāēd par diviem. Tā noteikti nav, tas ir pilnīgi aplams mīts, norāda vecmāte Vija Bathena. Grūtnieces svars ārkārtīgi ietekmē gan augli, gan pašas sievietes veselību un labsajūtu, uzsver vecmāte, skaidrojot, ka, piemēram, palielināts svars var ietekmēt bērna dzimšanas svaru – mazulis var būt liels, kas, savukārt, var radīt traumatismu dzemdību laikā gan bērnam, gan mātei. Tāpat palielināts svars grūtniecības laikā var veicināt tūskas rašanos, hipertensijas, preeklampsijas draudus, kā arī grūtniecības pārtraukšanos pirms laika. Rakstu par to, cik daudz svarā drīkst pieņemties grūtniece, atradīsi šeit, tur arī ir formula, lai aprēķinātu savu individuālo, vēlamo svara pieaugumu.