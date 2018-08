Par mātes piena 'sadegšanu', tā atgrūšanu un zīdīšanas pārtraukšanu – vecmātes ieteikumi krūtsbarošanā

Katru gadu pirmā augusta nedēļa tiek atzīmēta kā Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļa. Tās mērķis ir veicināt, atbalstīt un aizsargāt krūtsbarošanu, un šogad tēma ir "Zīdīšana: dzīves pamats". Rīgas Dzemdību nama vecmāte, zīdīšanas speciāliste Gunta Freimane sniedz atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par krūtsbarošanu, uzsverot, ka zīdīšanas tēma ir aktuāla visu gadu, katru dienu un katru stundu, ne tikai augusta pirmajā nedēļā.

Šajās karstajās dienās krūts piena ēdāja vairāk guļ, mazāk ēd. Vai krūtīm nevar tādējādi tikt dots signāls, ka jāsāk ražot mazāk un pēc tam, kad mazule atkal gribēs ēst normāli, piena vairs nepietiks?

Mātes piena sastāvs ir unikāls, piemērots bērna organisma vecuma īpatnībām un atbilstoši tām mainās pat diennakts laikā. Zinot, ka ūdens mātes piena sastāvā ir aptuveni 80 procenti, kas nodrošina viņa organisma vajadzības, šīs bažas nav pamatotas. Katru reizi, kad mazulis zīž, mātes organisms saņem signālu: “Māmiņ, lūdzu, ražo pieniņu – es augu, man taču vajag!”. Piena veidošanos savukārt nodrošina mātes organisma hormonālās sistēmas īpašības.

Man piens no krūts tek ļoti strauji, mazajam sanāk visu laiku aizrīties un, kas vēl trakāk – sarīties gaisu. Mēģināju dažādas zīdīšanas pozīcijas, visu laiku skatos, vai ir pareizs satvēriens, bet tik un tā vēderā tiek daudz gaisa un pēc tam mazajam ir grūti. Ko darīt lietas labā?

Piena tecēšana ir normāla piena izdalīšanās refleksa pazīme, tā laika gaitā mēdz samazināties. Dažām māmiņām tā ir ļoti izteikta – pat no domas par bērniņu vien, piens sāk tecēt. Iesaku meklēt tieši jums piemērotāko, ērtāko pozu, kurā bērns atrodas stāvāk un jums ir ērti. Pēc ēšanas panēsājiet savu mazuli, sagaidiet atraudziņu.

Foto: Shutterstock

Kā varētu sadziedēt nopietni ieplīsušu krūtsgalu? Starp krūti un krūtsgalu ir izveidojusies plaisa, pāris milimetru plata. Barojot zīdaini, mazliet iesāpas, bet tikai tad, kad paņem krūti, bet sliktākais, ka piens tek ne tikai no krūtsgala, bet arī visapkārt no tās plaisas. Kad bērns ēd no šīs krūts, piens tek visapkārt mutītei un viss paliek slapjš. Krūts vispār visu laik tek. Reti, bet ir bijušas redzamas arī asinis kopā ar pienu. Vai tas nekaitē mazajam?

Risinājums šai problēmai rodams tikai klātienē vizītē pie speciālista – vecmātes, vai, ja nepieciešams – ārsta. Konsultācijas laikā varēs noskaidrot problēmas cēloni un atrast visoptimālāko veidu problēmas risināšanai. Vienlaikus tas būs veids, kā atjaunot jūsu labsajūtu.

Mazajam trīs mēneši, baroju ar krūti. Šorīt pamodos ar sapampušu zobu. Sāpēt nesāp, tikai vaigs kā bumbieris. Neko darīt, jāiet pie zobārsta, bet rodas jautājums – vai varu lietot anestēziju, jo dikti bail no sāpēm pie zobārsta? Vai tomēr jāciešas, lai nekaitētu mazajam?

Iesaku negaidīt un doties pie stomatologa, kurš noteikti atradīs vislabāko un drošāko risinājumu, lai palīdzētu jums un būtu droši bērna veselībai.

Baroju ar krūti, ēd labi, satvēriens arī labs, tomēr atgrūž jeb atvemj daudz piena. Konsultējos ar mūsu pediatru, man ieteica atslaukt divas reizes vairāk piena kā norma un paskatīties, cik meitiņa apēd. Tā arī darīju un izrādījās, ka apēd divas reizes vairāk, jo apēda visu ko atslaucu. Svarā pieņemas ļoti labi. Bet mani nenormāli biedē pieniņa atvemšana, jo bieži vien tas notiek arī caur deguntiņu.

Pēc rakstītā var spriest, ka meitiņa pati regulē izēsto piena daudzumu, jo labi pieņemas svarā. Tāpēc nebūtu nepieciešamas atslaukt un piebarot papildus. Lieko daudzumu viņa atvemj. Sagaidiet atraudziņu, uzticieties sev un meitiņai, pavērojiet notiekošo. Vienmēr der atcerēties, ka, lai rastu labāko risinājumu, noder saruna ar speciālistu par savām bažām un novērojumiem.

Kādā veidā palielināt piena daudzumu, jo tas šobrīd nepietiek! Vai arī sevis un bērna labā labāk izvēlēties barošanu ar piena maisījumu?

Jūs esat sirdsgudra mamma un redzams, ka rūpējaties par savu ģimeni. Domāju, ka risinājums meklējams dažās atziņās. Proti, lai piens veidotos vajadzīgajā daudzumā atbilstoši bērna vecumam, jārūpējas par sevi – atpūsties kopā ar bērnu, turēt sev siltas rokas un kājas, neierobežot ēšanu, dzert siltu šķidrumu tieši pirms zīdīšanas – tā uzlabojas asinsrite. Rūpējieties, lai zīdot jums un bērnam ir ērti, sekojiet tam, kā bērns zīž, barojiet bērnu tik bieži, cik viņš prasa – dažkārt nākas kopā ar mazuli visu dienu pavadīt blakus, lai bērns justu drošību un labsajūtu. Tāpat var barot katrā ēdienreizē no abām krūtīm. Par citām iespējām varat uzzināt, konsultējoties klātienē.

Foto: Shutterstock

Mazajam gandrīz deviņi mēneši un vēlos pārtraukt krūtsbarošanu. Fiziski esmu pārgurusi celties naktīs 5 – 10 reizes. Kā vislabāk to izdarīt? Bērnam krūts ļoti mīļa un mīl labi paēst, bieži ēd arī pa dienu normālu ēdienu. Pieļauju, ka naktī izgulēties vispār bez ēšanas nespēs, ko dot un kā rīkoties? Pudeli nemāk dzert, no snīpja krūzes nedaudz ūdens padzer.

Paturiet prātā, ka zīdot bērns saņem ne tikai barību, bet tā ir viņa nepieciešamība, lai justos drošībā un būtu labsajūta jums abiem. Tā kā bērnam krūts ir “ļoti mīļa”, ieteiktu atradināt pakāpeniski – aizvietojot zīšanu ar citu barību pa vienai ēdienreizei. Vajadzētu arī aprunāties ar ģimenes locekļiem, iesējams, varat pārskatīt mājas darbu sadali, lai izbrīvētu jums laiku atpūsties. Aprunājaties ar vīru un vienojaties par iespēju sadalīt nakts laiku starp jums abiem – ne vienmēr bērns grib ēst, bet mīlestību gan vajag! Varat dienas gaitā sakrāt pieniņu un vakarā pēc pēdējās barošanas piedāvāt atslaukto pieniņu pa karotītei. Vienmēr paturat prātā par iespēju tikties ar speciālistu klātienē!

Vai karstajā laikā tikai mammas pienu ēdošam zīdainim vajag vai nevajag dot ūdeni padzerties? Internetā lasīju, domas par šo dalās gan mammām, gan dakteriem. Bet teorija par zīdīšanu saka, ka mammas piens ir piemērots tieši zīdaiņa tā brīža vajadzībām. No kā sanāk, ka karstumā mammas pienam vajadzētu būt ūdeņainam, lai mazulis arī padzertos, ne tikai paēstu?

Šogad vasara mūs tiešām lutina, bet māmiņas var būt mierīgas – mātes piens satur tieši tik daudz šķidruma – ūdens, lai mazulim pietiktu, lai būtu nodrošinātas viņa organisma fizioloģiskās vajadzības. Piedāvājot krūti bieži, bērniņš var arī prasīt biežāk, zīst īsu brīdi, lai padzertos. Pēc analoģijas – mēs ņemam ūdens glāzi, bērniņš prasa mātes pienu.

Vēl zīdu savu pirmdzimto, bet nupat ir pieteicies otrais. Meita vēl labprātīgi nav gatava atteikties no mīļotā pupiņa, bet vai es – turpinot barot, varu nodarīt pāri vēl nedzimušajam mazulim un sev? Vai tiešām man piespiedu kārtā jāpārtrauc zīdīt?

Gaidību laiks ir atbildīgs, trauksmains un skaists, un prasa māmiņai daudz spēka un enerģijas, jo mainās hormonu darbība mātes organismā, rodas papildus slodze, bet piens tāpēc nepazūd. Gaidību laiks nav šķērslis zīdīšanai. Par to, kā rīkoties konkrētā gadījumā, iesaku aprunāties ar savu aprūpes speciālistu – vecmāti vai ārstu. Kopīgi noteikti atradīsit labāko risinājumu.

Vai tas ir mīts vai patiesība, ka zīdot mazuli un māmiņai esot temperatūrai, piens var sadegt? Es zinu, kas ir mastīts, ka tad var. Bet vai temperatūras laikā var sadegt, piem. pie 38 grādiem?

Paaugstinātai temperatūrai ir noteikts iemesls, kuru ieteiktu noskaidrot sarunā ar speciālistu. Pirmkārt, jau tā ir organisma aizsargreakcija. Piens tā vienkārši “nesadeg”. Ticiet sev, jums piens veidosies un zīdīsit bērniņu tieši cik, cik vēlēsities.