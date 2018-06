Sešas bīstamas bērna uzvedības formas, kuras nedrīkst palaist pašplūsmā

Kļūstot par vecāku, saproti, cik daudz darba un laika ir jāiegulda, lai audzinātu laimīgu, izglītotu un dzīvei piemērotu personību. Bērns aug, iepazīst atļautā robežas, pārbauda mūsu, vecāku, pacietību. Šodien bērns ir nodarījis pāri kaķēnam, bet nākamajā dienā no bērnudārza būs atnesis svešu rotaļlietu… Un kā uz to reaģēt? Dažreiz patiešām vecāki gribētu pielietot kādu nopietnāku soda veidu, bet varbūt vispār neiejaukties?

Psihologu veidotajā portālā "Wiolife" aplūkotas problēmas bērnu audzināšanā, mēģinot rast atbildes par populārākajām tēmām, kuras bieži vien vecākos raisa nemieru. Kādas bērna uzvedības formas nedrīkst ignorēt un ko ar šo "laimi" iesākt?

Mānīšanās

Vispirms jātiek skaidrībā par bērna melošanas iemesliem. Ko viņš mēģina panākt? Vienkārši fantazē, pieprasa nedaudz vairāk uzmanības, vēlas izbēgt no kāda soda vai baidās, ka neattaisnos uz viņu liktās cerības? Padomā, vai tu no bērna nepieprasi par daudz, vai neesi pārlieku stingrs? Paskaidro bērnam, ka ir svarīgi būt godīgam, ka mānīšanās attiecībās nav pieļaujama, un mamma un tētis tāpat visu redz. Turklāt ieteicamākais, kā sodīt – nevis fiziski, bet bērnam liedzot kādas privilēģijas: konfektes, mīļāko multfilmu, braucienu uz zoodārzu.

"Nozieguma" slēpšana

Ja bērns noklusējis par kādu sava skolas biedra sliktu rīcību, slēpis kādas nopietnas problēmas esamību, nesteidz viņu par to rāt. Noskaidro, kāpēc viņš šādi rīkojies, kādu motīvu vadīts? Ir pieņemts uzskatīt, ka slēpt kāda slikta rīcību, ir normāli, citādāk pats izskatīsies kā nodevējs. Bet ir svarīgi izskaidrot atšķirību starp nelieliem nedarbiem un kādas problēmas noklusēšanu, tās ir atšķirīgas lietas. Ļaunums ir jānomāc, vajadzības gadījumā – jāsoda, bet nevis jāignorē. Mēdz būt, ka bērns vienkārši baidās no nepatikšanām vai apzināti slēpj patiesību, cenšoties kādu aizstāvēt, saņemt kaut kādus bonusus. Uzzini visus sīkumus un rīkojies atbilstoši situācijai.

Necieņa pret apkārtējiem

Labas manieres bērnā tiek attīstītas tieši ģimenē, bērns kopē savu apkārtējo vidi. No turienes arī rodas nekaunība, rupjība, nežēlība, tieksme citus pārtraukt, ņemt citiem piederošas mantas bez prasīšanas… Tiec skaidrībā, kurš no ģimenes rāda šādu slikto piemēru: tu pats, tavs partneris, vecākie bērni vai pagalma draugi? Kļūsti par paraugu – mierīgi, bez kliegšanas un morāles lasīšanas. Pastāsti, cik svarīgi ir būt uzmanīgam pret sev tuviem cilvēkiem, izteikt emocijas un vēlmes vārdos. Iemāci bērnam teikt "paldies" un "atvainojiet", ievies mājās mājdzīvnieku, un kopā par to sāciet rūpēties.

Zagšana

Nesteidz rāties, ja bērns ir piesavinājies svešu mantu pirmo reizi. Pilnīgi iespējams, viņš to izdarījis bez ļauna nodoma, vienkārši viņam iepatikusies šī rotaļlieta, bet kontrolēt savas vēlmes bērnu vēl neesi iemācījis. Tāda uzvedība var liecināt par vāju gribasspēku, morāles principu nenobriešanu, vajadzībām pēc uzmanības. Nolasi bērnam nelielu lekciju par to, ko drīkst darīt, un ko nedrīkst, kāpēc sveša īpašums ir "tabu". Palūdz atgriezt nozagto mantu un atvainoties. Ja šāda rīcība atkārtojas, vērsies pēc palīdzības pie kvalificēta bērnu psihologa.

Kaprīzes un niķi

Viena lieta, ja bērns raud un niķojas kaut kādu neapmierinātu vēlmju dēļ, ko tu stūrgalvīgi ignorē. Bet cita lieta, kad bērns asaras izmanto kā manipulāciju, mēģinājumu tevi pabāzt "zem savas tupeles". Pirmajā gadījumā var vērst uzmanību uz audzināšanas metodēm: vai neesi pārlieku stingrs, vai sniedz bērnam pietiekami daudz mīlestības un maiguma, vai nav pārlieku augstas prasības pret bērnu? Trauksmaini bērni ir pilni baiļu ne jau tāpat vien, ir jāizdibina nemierīguma patiesie iemesli.

Savukārt, manipulatoru, gluži pretēji, ir jānoliek savā vietā. Mierīgi un objektīvi "ieturi savu līniju", atgādinot, lai bērns pārtrauktu īdēt un runātu normālā balsī. Nepalīdz? Atspoguļo bērna uzvedības manieres un parādi, cik neglīti izskatās kaprīzes, kad pieaugušie tā uzvedās.

Sāncensība ģimenē

Ja tavā ģimenē bērni ir pieraduši komunicēt kliedzot, pastāvīgi konfliktējot, apsaukājoties, kaujoties, atriebjoties viens otram – tad iemesls šādai viņu rīcībai meklējams tevī pašā. Tu pats esi izprovocējis šo cīņu par tavu uzmanību, ļoti iespējams, izceļot vienu bērnu vairāk nekā otru, salīdzinot viņu sasniegumus, talantus, skaistumu. Vienu tu uzskati par gudru un pastāvīgi slavē, bet citu uztver kā nevērtīgu, un, protams, tas bērnam ir aizvainojoši.

"Neapzīmogo" savus bērnus un neizcel savu mīluli starp pārējiem! Esi taisnīgs un mīlošs vecāks, atgādini, ka viņi ir viena komanda un vienam par otru viņiem būtu jāstāv kā mūra sienai. Visiem bērniem velti vienādu uzmanību, cieni viņu jūtas, māci risināt problēmas ar dialoga palīdzību. Un redzēsi, jau drīz viss mainīsies!