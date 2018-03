'Tu nepareizi viņu audzini!' – domstarpību iemesli un rīcība kašķu likvidēšanā

Mēdz būt, ka vecāku un citu radinieku, kuri piedalās bērnu audzināšanā, pozīcijas atšķiras. Dažreiz šīs atšķirības kļūst acīmredzamas jau kopš bērna dzimšanas. Piemēram, mamma pēc pirmā bērna sauciena mazuli ņem rokās, bet tēvs ir kategoriski pret šādu "lutināšanu". Vai arī – mamma vēlas bērnu ar krūti barot iespējami ilgāk, bet visa ģimene vienbalsīgi pieprasa to pārtraukt.

Pretrunas parasti saasinās, kad bērnam tuvojas pusaudžu gadi. Tad visbiežāk var dzirdēt frāzes: "Tu viņam visu laiku izdabā, cik ilgi viņš tev vēl kabināsies svārkos!" vai "Tu nepavisam nekomunicē ar bērnu, ar futbolu brīvdienās ir par maz!". Pilnīgi iespējams, ka mamma, kura pieminēta pirmajā no šīm frāzēm, tikai cenšas bērnu atbalstīt kādā grūtā brīdī, bet tēvs no otras frāzes – vienkārši neprot interesēties par pusaudža lietām.

Protams, ne visiem cilvēkiem viegli padodas izrunāšanās no sirds. Svarīgākais ir kas cits – partneri ir dažādās domās par to, kā pareizi būtu jāveido attiecības ar bērnu. Par šāda tipa domstarpību iemesliem un ieteicamo rīcību portālā "Mama" runā psiholoģe Ņina Insarova.

Ja runa ir par pusaudzi, domstarpības parasti rodas ne tikai par to, kādu uzvedību no viņa sagaida, bet arī par to, kādas vērtības viņā ieaudzināt, kam gatavot nākotnē, kādam viņam būtu jāizaug. Visticamāk, tēvs, kurš uztraucas saistībā ar "karāšanos mammas brunčos", domā par dēla vīrišķību, bet mamma, pukst par to, ka "nekādu ieroču!", baidoties, ka viņas dēls varētu izaugt par agresīvu bandītu.