Vecāku atdarinātājs, diplomāts un bezrūpīgais – kā dzimšanas secība ietekmē bērna raksturu

Jaunākajam bērnam ir problēmas ar dalīšanos un viņš ir izlutināts, vecākais visus izrīko pēc sirds patikas, bet vidējais ir "iesprūdis", kaut kur pa vidu. Bērnu psihologs un grāmatas "Born to Rebel" autors Franks Sulovejs atzīst, ka tie nav tikai stereotipi. Secība, kādā bērni piedzimst, ir viena no noteicošajām lietām, kas veido bērna raksturu.

Bērna raksturu, protams, nenosaka bioloģiski faktori, bet gan viņa pienākumi attiecībā pret ģimeni un apkārtējiem, kā arī pieeja kādā vecāki audzina jaunāko, vecāko vai vidējo bērnu, portālam "Parents" skaidro Sulovejs.

Vecākais bērns

Kad četrgadīgais Džeks paziņo, ka ēdīs sviestmaizi tikai tad, kad mamma būs nogriezusi maizītei garozu, viņa vecākais brālis, sešgadīgais Ēriks, iejaucās: "Džek, ēd maizi ar visu garozu!" Puišu mamma stāsta, ka bieži vien viņai nākas savam vecākajam dēlam atgādināt, ka ģimenē vecāku lomu pilda mamma un tētis.

Balstoties uz psihologa Suloveja teoriju, Ērika rīcība šajā situācijā ir ļoti tipiska tieši vecākajiem bērniem. Pirmdzimtie savā uzvedībā cenšas atveidot vecākus, ko Ēriks šajā situācijā dara, disciplinējot savu mazāko brāli.

"Vecākajiem bērniem patīk uzņemties atbildību un būt noteicējiem. Viņiem visbiežāk ir neizsakāmi daudz pašpārliecības," stāsta psihologs un grāmatas "The Birth Order Book: Why You Are the Way You Are" autors Kevins Līmans. Viņiem nav vecāko brāļu vai māsu, kas ikdienā viņus izsmietu gandrīz par visu, ko viņi dara, tādā veidā nedaudz graujot viņu viņu pašapziņu. Tāpat arī vecāki viņus uztver nopietni, kas visnotaļ ceļ pirmdzimto pašpārliecību un vēlmi būt noteicējiem gandrīz jebkurā dzīves situācijā. Piemēram, psihologa Līmana vadītajā konferencē uzņēmumu vadītājiem, 19 no 20 apmeklētājiem esot bijuši pirmdzimtie. Šis fakts parāda, ka viņi izbauda noteicēja lomu un labprāt vēlas "turēt grožus savās rokās".

Ļoti bieži pirmdzimtie kļūt par perfekcionistiem, kā nekā pieaugušie nekrāso pāri malām un prot ieliet glāzē pienu tā, lai tas nešļakstās uz visām pusēm. Ja vecāki pret viņu izturas kā pret pieaugušo, tad bērns kā tāds arī uzvedīsies. "Pirmdzimtie vēlas visu izdarīt tieši tā, kā to dara viņu vecāki vai citi pieaugušie. Tāpat viņi vēlas, lai viss izdotos uzreiz," atzīst Līmans. Taču perfekcionisms var iedzīt viņu stūrī – tavs vecākais bērns vairs nevēlēsies krāsot vai pats liet pienu, jo viņš baidās pieļaut kļūdas. Tās viņu kaitina. Tā vietā, lai no kļūdām mācītos, viņš izvēlas tās nepieļaut vispār. Tāpat pirmdzimtajam var rasties problēmas atzīt to, ka viņam nav taisnība.

Pasaules slaveni pirmdzimtie: Baraks Obama, Hilarija Klintone, Penelope Krūza, Keita Midltone

Iecienītākās pirmdzimto frāzes: "Kāpēc man vienmēr jāuzņemas atbildība par mazāko māsu?", "Kāpēc es vienmēr tieku vainots visā notiekošajā?"