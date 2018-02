Klajā nāk jaunas grāmatas bērniem – čehu un lietuviešu autoru radīti piedzīvojumu stāsti

Izdevniecība "Pētergailis" klajā laidusi divas jaunas grāmatas bērniem – čehu autora Miloša Kratohvīla (Miloš Kratochvíl) trešo grāmatu bērniem "Burvestībnieki" ar Milana Starija (Milan Starý) ilustrācijām un lietuviešu autora un ilustratora Ķēstuta Kasparaviča jaunāko grāmatu bērniem – "Zemeņu diena" Noslēpumaini stāsti".

"Burvestībnieki" ir stāsts par divu nešķiramu draugu Mihaela un Filipa piedzīvojumiem, kurus puiši bija iecerējuši kā labāk, taču sanāca – kā vienmēr, nezaudējot labestību, vēlmi palīdzēt un līdzjušanu.

"Burvestībnieki" ir trešā no piecu grāmatu sērijas par divu nešķiramu klasesbiedru Mihaela un Filipa piedzīvojumiem.

Pirmā sērijas grāmata "Punktinieki" tika izdota Čehijas izdevniecībā "Mladá fronta" 2009. gadā un šajā laikā kļuvusi par bestselleru gan savās mājās, gan citās pasaules valstīs. Grāmatas ir ieguvušas arī vairākas prestižas Čehijas literatūras balvas un nominācijas.

Mihaels Součeks un Filips Fialka – grāmatas galvenie varoņi – ir nešķirami draugi. Viņiem ir labas sirdis. Ja viņi jūt, ka kādam ir vajadzīga palīdzība, ar joni metas palīgā. Abi draugi smagi pārdzīvo izsmejošo iesauku "Spocinieki", kuru izpelnījušies skolā. Viņi nolemj viltīgi pārliecināt klasesbiedrus par to, ka spoki eksistē, un uzsāk buršanas apmācības pēc dažādām senām rokasgrāmatām. No čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa.

Savukārt lietuviešu autora Ķēstuta Kasparaviča jaunākā grāmata bērniem – "Zemeņu diena" Noslēpumaini stāsti" ir par notikumiem, kas nekad nav notikuši, nenotiek tagad un, visticamāk, nekad arī nenotiks. Taču šie notikumi patiešām ir aprakstīšanas vērti, jo citādi neviens par tiem neuzzinātu, un tie pazustu gadsimtu gaitā uz visiem laikiem, tā arī nekur pienācīgi neparādījušies. Reizēm es pamostos no rīta savā gultā un domāju: "Ar ko šis rīts atšķiras no vakardienas rīta? Vai tiešām pa nakti nav noticis nekas svarīgs? Ar ko sapņi atšķiras no grāmatām, kurās viss parasti ir izdomāts? Vai sapņi var būt neīsti? Kāpēc sapņodami mēs reizēm apmierināti ķiķinām, bet reizēm gauži vaimanājam? Kāpēc sapnī ir tik patīkami lidot kā putnam un tik briesmīgi, kad tev kāds draudīgi dzenas pakaļ?".

Grāmatu papildina autora detalizētie un asprātīgie zīmējumi, kuru klātbūtne veido savdabīgu teksta –ilustrācijas mijiedarbību, uzrunājot pat tos, kuri vēl neprot lasīt. Kasparaviča grāmatu sērijā "Īsi stāstiņi" latviešu valodā ir izdotas grāmatas: "Īsi stāstiņi par lietām, "Īsi stāstiņi par dzīvniekiem", "Īsi stāstiņi par šo un to". Grāmatas izdošanu atbalsta Lietuvas Kultūras Institūts.