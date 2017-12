Neesiet vienaldzīgi! Mūziķis Deniss akcijā 'Dod Pieci' atklāj savu skaudro dzīves stāstu

Šodien, 20. decembrī, ar dziesmu "Dod Pieci" stikla studijā viesojās mūziķis Deniss, kurš sarunā ar Latvijas Radio 5 - Pieci.lv dīdžejiem Tomu Grēviņu un Magnusu Eriņu, kā arī dienas viesi, mūziķi Ralfu Eilandu atklāja savu skaudro, taču iedvesmojošo dzīves pieredzi. "Tas, ka mani 11 gadu vecumā aizbildniecībā paņēma audžuvecāki, ir viena no labākajām lietam, kas ar mani notikusi."

Kad Denisam bija trīs mēneši, viņa mamma gāja bojā autokatastrofā. "Tēvs ar mammu tikko bija saderinājušies, biju piedzimis es, un viņi plānoja uzsākt kopdzīvi, viss bija ļoti labi. Pēc tik lielas traģēdijas tēvs, protams, salūza. Arī mammas mammai bija ļoti smags posms. Teikšu tā - norāvās no ķēdes... Sākās alkohols, depresija un viss pārējais. Tēvs nogādāja mani vecmammai, lūdza, lai viņa turas un audzina mani, kā audzināja savu meitu, manu mammu," intervijā atklāja Deniss.

Vecmammai tas izdevās līdz brīdim, kad zēnam bija 11 gadu, un sākās otrs lūzuma posms. "Alkohols, nabadzība, vecāku nebija mājās - viss bija ļoti smagi, varat iedomāties. Līdz ar to negāju uz skolu," atceras Deniss. Kad pagastā sāka strādāt Ārija Martukāne, kas apsekoja Denisa ģimeni un redzēja, kādos apstākļos zēns dzīvo, viņa sāka regulāri braukt ciemos un palīdzēt visu sakārtot. Pāris gadus vēlāk Ārija paņēma Denisu aizbildniecībā.

"Galvenā doma, ko es gribu pateikt, kāpēc es esmu šeit, kāpēc viena no galvenajām motivācijām un viens no maniem galvenajiem mērķiem dzīvē ļoti daudz sasniegt, lai parādītu tiem cilvēkiem, kas tic, un parādītu tiem cilvēkiem, kas mani mīl, ka, pateicoties viņiem, es esmu tāds, kāds es esmu. Un tā galvenā lieta ir mīlestība. Visiem, kas klausās radio "Pieci.lv" un seko līdzi "Dod Pieci", gribu lūgt - neesiet vienaldzīgi. Mana audžumamma cīnās par šo jau ļoti ilgi - brauc uz konferencēm, iet un runā ar politiķiem, lai bērni augtu ģimenē. (..) Ir ļoti svarīgi nebūt vienaldzīgiem. Varbūt ne visiem apstākļi ļauj paņemt aizbildniecībā, bet neesam vienalīdzīgi, cīnāmies par to! Mēs esam ļoti spēcīga valsts un mēs varam to izdarīt kopā. Mīlestība - tā ir atslēga. Ar to mēs varam ļoti daudz panākt. Tas ir tas, kas man tika dots, un es to novērtēšu līdz mūža galam."

