Sešas lietas, ko bērns saņem 'mantojumā' tikai no tēva

Lai gan pēdējos gados tēva loma bērnu audzināšanā tiek novērtēta krietni augstāk nekā iepriekš, tomēr aizvien nepietiekami. Un tas nav nekāds pārsteigums, jo aptuveni 40 procenti visas pasaules bērnu aug bez tēva klātbūtnes ikdienā.

Taču portāls "Mama-likes" norāda, ka mazuļa personības veidošanās procesā tēvam ir visai liela loma. Jo tieši no tēva bērns manto gana daudz: rakstura īpašības, ārieni un pat veselības problēmas. Lūk, paraudzīsimies uz sešām lietām, kuras bērni var mantot tikai no tēta!

Ģenētiskās mutācijas

Saskaņā ar zinātnieku veiktiem pētījumiem, ģenētisko mutāciju esamība ir atkarīga no tā vecāka, no kura bērns to mantojis. Ja no mammas, tas tās būs vāji izteiktas, vai arī vispār var neparādīties. Ja no tēva – tad noteikti parādīsies jau pieaugušā vecumā.

Dzimums

No mammas mazulis saņem tikai X hromosomu, kas diemžēl nekādi nevar "veidot" zēnu. No tēva auglim tiek nodotas hromosomas XY, kuras, savukārt, var pāriet tikai uz hromosomu X vai tikai uz hromosomu Y. Ja pāreja notiek uz hromosomu Y, piedzims zēns.

Sirds slimību risks

Ja vīrietis bieži slimojis ar sirds slimībām, tad viņa dēlam pastāv 50 procentu iespējamība, ka arī viņš mantos šo nepatīkamo veselības īpatnību. Vīrieši, kuriem ir problēmas ar sirdi, bērnam nodod IY hromosomu. Mantot šo hromosomu var tikai zēni (meitenes manto X hromosomu no mammas un tēva). Tātad, vīrietis šo augsto sirds slimību risku var nodot tikai dēlam, bet nekādi meitai.

Problēmas ar psihisko veselību

Vīriešiem, kuri cieš no psihiskiem traucējumiem, bērnus labāk radīt iespējami agrākā vecumā. Lieta tāda, ka līdz ar vecumu vīrietim norisinās nelielas izmaiņas DNS struktūrā, kas negatīvi ietekmē bērna psihisko veselību. Jo vēlākā vecumā vīrietis nolēmis pievērsties bērnu radīšanai, jo augstāks risks, ka bērns no viņa mantos problēmas ar psihisko veselību.

Zobu veselība

Tēva gēni attiecībā uz zobu veselību ir daudz izteiktāki, nekā mātes. Tā ka, šķībi vai gluži pretēji – ideālā rindā veidoti zobi bērnam ir dāvana no sava tēva. Tas pats attiecas uz zobu veselību.

Neauglība

Nepatīkams fakts, bet vīrieša neauglība bieži vien tiek nodota mantojumā. Tēviem, kuriem izdevies par tādiem kļūt, izmantojot speciālu ārstēšanu, jāsaprot: pastāv liela varbūtība, ka ar neauglību nāksies cīnīties arī viņu dēliem.