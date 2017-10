Smukas bildes un atklātums par to, kā patiesībā jūtas grūtniece

Bet Sofija nolēma celt gaisā šo problēmu. Viņa ir viena no tām, kurai, iespējams, vēlētos līdzināties citas topošās mammas: viņa ir skaista, laimīga un vienmēr ideālā formā. Tas šķiet absolūti neticami: stilīgs apģērbs, labs manikīrs un skaista frizūra – un tas viss laikā, kad viņa puncī iznēsā mazu cilvēciņu.

A post shared by Sophie Cachia (@sophiecachia_) on Dec 25, 2016 at 4:11am PST