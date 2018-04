Stilīgas un kvalitatīvas preces tavam mazulim

Nav noslēpums, ka kļūt par vecākiem, tas ir izaicinājums! Ikdienas rūpes, izaicinājumi, plānošana un visa līdzšinējā ikdiena nu ir mainījusies. Tomēr ir labi, ja ir lietas, kas palīdz ikdienu padarīt daudz vienkāršāku un rūpes par mazuli vieglākas.

KidzOne veikalos meklē un atrodi lietas, kas iespējams uzlabos Tavu ikdienu esot vecākam!

MyHummy miega rotaļlieta

Katrs vecāks sapņo, lai iemidzināt bērniņu būtu viekāršāk, lai pats mazulis mierīgāk čuč, kā arī pašiem sanāk izgulēties. Tad nu miega lācis būs tas, kas var palīdzēt to nodrošināt, bet jāņem vērā, to, lai šī miega rotaļlieta ienāktu mazuļa dzīvē ne vēlāk kā mēnesi pēc dzimšanas! MyHummy ir īpašs lācis, kas dūc kā fēns! Kāpēc? Jo viņa skaņas ir tādas, kā atrodoties mammas vēderā. Tas palīdz mazulim gulēt mierīgi un klusumā. MyHummy atskaņo 5 veidu skaņas, kas līdzinās fēna skaņai, jūras šalkoņai, lietus un ūdens skaņām. Pēc 60 minutēm skaņa sāk pakāpeniski noklust līdz izslēdzas pilnībā, nepamodinot mazuli.

Tommee Tippee netīro autiņbiksīšu konteiners ir efektīva un higiēniska pamperu savākšanas glabātuve, kas vienlaicīgi atbrīvo dzīvojamās telpas no nepatīkamas smakas un mikrobiem. Autiņbiksīšu glābātuvē ir antibakteriāla plēve, kurā tiek ietīts katrs izmantotais pampers, no kuras neizdalās nekādas smakas. Autiņbiksīšu glabātuvē var uzglabāt līdz pat 28-30 izlietotām autiņbiksītēm, kas konteinerī uzkrājas izlietoto autoņbiksīšu ķēdē. Plēves garums kasetē ir 11 m un tās garums pietiek aptuveni vienam mēnesim. Tāpēc nav katru dienu jāsteidz iznest atkritumus, jo mājās valda nepatīkamas smakas! Tieši otrādi – atvieglojiet autiņbiksīšu maiņu novietojot konteineri tuvu pārtinamajai virsmai un neuztraucaties par atkritumu iznešanu nepatīkamo smaku dēļ– tas nebūs nepieciešams!

Pēc vannošanās gan mammai, gan mazulim noderēs Clevamama dvielītis, kas ir ļoti prakstisks produkts savu īpašību dēļ. Dvielītī iestrādāta kapucīte mazuļa galviņai, kā arī, pirms māmiņa mazuli izņem no vanniņas, viņa piestiprina dvielīti sev ap kaklu, lai tas nekur nenoslīd, un ar abām rokām varētu satvert mazuli, lai izņemtu to no vanniņas un ātri ietīstītu kokvilnas dvielīti, mazulim uz galvas uzliekot kapucīti.



Bet, ja apnicis, ka virtuvē nav īsti, kur izžāvēt bērna barošanas piederumus un viss mētājas apkārt, tad Boon mazuļa trauciņu žāvētājs būs tieši tas, ko meklējat, jo viss stāvēs vienuviet un pilnībā izžūs pēc mazgāšanas, kā arī šis zaļais "mauriņš" lieliski iederēsies jebkurā virtuves interjerā! Zaļos sarus var noņemt un ūdeni var viegli izliet no pamatnes. Žāvētājs pieejams dažādos izmēros.

Ir mazulīši, kas ir īpaši jutīgi pret dažādām vielās, kas atrodas mitrajās salvetēs, kā rezultātā mazuļa dupsi klāj izsitumi vai kāda cita alerģiska reakcija, šo iemeslu dēļ ir izveidotas tādas mitrās salvetes, kuru sastāvā ir 99.9% ūdens, un tās sauc Water Wipes! Ūdens salvetes ir dabīgs produkts, bez ķimikālijām un konservantiem un tās ir antialerģiskas - droša izvēle jau no paša mazulīša dzimšanas.

Katrai mammai mazuļa zobiņu nākšanas periods ir īpašs laiks, kad mazulītis iespējams ir niķīgāks un tajā pašā laikā jāpadomā par to, kā palīdzēt sāpošajām smaganiņām un uzlabot bērniņa labsajūtu. Cheeky Chompers ir lakatiņi, kas lieti noderēs, lai pasargātu drēbīšu izmirkšanu siekalās, kas pastiprināti izdalās zobiņu nākšanas periodā, kā arī nebūs tālu jāmeklē, kāda mīksta rotaļlieta, ko mazulītim pagrauzt. Tas ir lakatiņš divi-vienā!

Ir taču grūti visu laiku turēt mazuli uz rokām, un ir brīži, kad māmiņai atrodoties vienai mājās ar mazuli jāatrod laiks arī ieiet dušā, vai uztaisīt sev brokastis, šādos gadījumos Babybjorn šūpuļkrēsliņu var izmantot gan kā šūpuļkrēsliņu jau no brīža, kad Jūsu mazulis ir piedzimis (vismaz 3.5kg smags) līdz brīdim, kad var jau nosēdēt bez pieturēšanās.

Vulli ražotā žifare Sofija ir īpaša ar to, ka to ražo no 100% dabīga kaučuka, kas tiek ņemts no Hevea kaučuka koka, kas aug Malaizijā. Iegūtais rotaļlietas materiāls ir dabīgs, drošs, elastīgs, kas ir patīkams gan taustei, gan ožai. Žirafe Sofija ir viena no pasaulē atpazīstamām zīdaiņu rotaļlietām, ko iecienījuši daudzi vecāki, to skaitā slavenības. Mazuļa zobu nākšanas periodā šī rotaļlieta ļoti palīdzēs nomierināt bērna smaganiņas. Šī rotaļlieta ir unikāla ar to, ka attīsta visas piecas bērniņa maņas un ir atbilstoša izmēra, lai bērniņš varētu to satvert mazajā rociņā kā pirmo rotaļlietu, kas kalpos arī kā zobrauznītis.

To visu meklē KidzOne veikalos Rīgā, Liepājā un Daugavpilī:

Ieriķu iela 3, t/c "Domina Shopping"

Mūkusalas iela 71, mic "Rīga Plaza"

Brīvības iela 372, t/p "Alfa"

Lielirbes iela 29, t/c "Spice"

Liepāja, Lielā iela 13, t/c "Kurzeme"

Daugavpils, Rīgas iela 9, t/c "Solo"

Vairāk: https://www.facebook.com/KidzOneLV/