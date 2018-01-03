Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

В Австралии пожилая пара выиграла в лотерею шикарный особняк за 4,1 млн долларов. Пенсионеры купили лотерейный билет накануне Рождества и даже не представляли, что вскоре им улыбнется удача. Кроме особняка паре достанется еще 80 тыс. долларов в золотых слитках.

Популярная в Австралии лотерея RSL Art Union ежегодно разыгрывает роскошную недвижимость на сумму более чем 26 млн долларов. Билеты стоят от пяти до 75 долларов, а прибыль от сбора денег идет на поддержку семей бывших военнослужащих.

Раз в год RSL Art Union устраивает розыгрыш "Золотого сокровища". Это целый комплекс дорогих апартаментов. В этом году главным призом лотереи стал дом на побережье в штате Квинсленд. Особняк Palm Beach состоит из пяти полностью меблированных квартир, включая двухэтажный пентхаус. В многомиллионном кондоминиуме также есть общий бассейн. Годовой доход от сдачи в аренду квартир, по подсчетам организаторов розыгрыша, составит около 200 тыс. австралийских долларов.

Настоящие имена победителей лотереи не разглашаются, организаторы придумали для пожилой пары псевдонимы - Кен и Маргарет Райт. Когда им сообщили о выигрыше, австралийцы не поверили в свою удачу и несколько раз переспрашивали - правда ли это, пишет региональное издание Bendigo Advertiser.

Пара купила билеты в качестве рождественского подарка и даже шутила о победе накануне розыгрыша. Отвечая на вопрос о том, что они будут делать со своим выигрышем, Кен Райт сказал: "В новом году мы продадим наш дом и переедем на побережье". Больше фотографий их нового дома можно увидеть здесь.

Разыгрывать свои дома в лотерею - довольно популярная тенденция, которая позволяет владельцам заработать гораздо больше рыночной стоимости. Несколько недель назад в Великобритании стартовала лотерея Millionaire Mansion, главным призом которой стал роскошный особняк стоимостью 2,3 млн фунтов, Rolls-Royce, 50 тысяч фунтов стерлингов, трактор, квадроцикл, запас вина и 600 лампочек.