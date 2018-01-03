Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
newsru.com

В Австралии пожилая пара выиграла в лотерею шикарный особняк за 4,1 млн долларов. Пенсионеры купили лотерейный билет накануне Рождества и даже не представляли, что вскоре им улыбнется удача. Кроме особняка паре достанется еще 80 тыс. долларов в золотых слитках.

Популярная в Австралии лотерея RSL Art Union ежегодно разыгрывает роскошную недвижимость на сумму более чем 26 млн долларов. Билеты стоят от пяти до 75 долларов, а прибыль от сбора денег идет на поддержку семей бывших военнослужащих.

Раз в год RSL Art Union устраивает розыгрыш "Золотого сокровища". Это целый комплекс дорогих апартаментов. В этом году главным призом лотереи стал дом на побережье в штате Квинсленд. Особняк Palm Beach состоит из пяти полностью меблированных квартир, включая двухэтажный пентхаус. В многомиллионном кондоминиуме также есть общий бассейн. Годовой доход от сдачи в аренду квартир, по подсчетам организаторов розыгрыша, составит около 200 тыс. австралийских долларов.

Настоящие имена победителей лотереи не разглашаются, организаторы придумали для пожилой пары псевдонимы - Кен и Маргарет Райт. Когда им сообщили о выигрыше, австралийцы не поверили в свою удачу и несколько раз переспрашивали - правда ли это, пишет региональное издание Bendigo Advertiser.

Пара купила билеты в качестве рождественского подарка и даже шутила о победе накануне розыгрыша. Отвечая на вопрос о том, что они будут делать со своим выигрышем, Кен Райт сказал: "В новом году мы продадим наш дом и переедем на побережье". Больше фотографий их нового дома можно увидеть здесь.

Разыгрывать свои дома в лотерею - довольно популярная тенденция, которая позволяет владельцам заработать гораздо больше рыночной стоимости. Несколько недель назад в Великобритании стартовала лотерея Millionaire Mansion, главным призом которой стал роскошный особняк стоимостью 2,3 млн фунтов, Rolls-Royce, 50 тысяч фунтов стерлингов, трактор, квадроцикл, запас вина и 600 лампочек.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

"Маленький дом" — сколько "квадратов" в это понятие вкладывают в разных странах?

15 городов с самой дорогой арендой жилья в мире

15 городов с самой дорогой арендой жилья в мире

Собрать и увезти. Как выглядят мобильные дома в разных странах мира (ФОТО)

Собрать и увезти. Как выглядят мобильные дома в разных странах мира (ФОТО)

Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

Что посадить в январе на рассаду?

Что посадить в январе на рассаду?

Как правильно мыть пол в ванной комнате

Как правильно мыть пол в ванной комнате

imunitāte

От 5 до 30 минут: наводим порядок в мелочах

подробнее
Что посадить в январе на рассаду?

Что посадить в январе на рассаду?

Как правильно мыть пол в ванной комнате

Как правильно мыть пол в ванной комнате

Пол, стены, потолок: Как сочетать их друг с другом

Пол, стены, потолок: Как сочетать их друг с другом

Что посадить в январе на подоконнике?

Что посадить в январе на подоконнике?

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

подробнее