ФОТО. Дом Евы Лонгории за $13 млн для действительно отчаянных домохозяек

Звезда "Отчаянных домохозяек" знает толк в роскоши — такой вывод легко сделать, посмотрев на то, какой дом актриса и модель Ева Лонгория выставила на продажу за 13 млн долларов США.

Сколько на самом деле стоит этот дом на холмах Беверли-Хиллз, мы вам не скажем. Но Ева Лонгория просит за него 13 млн долларов и имеет право! При площади в 1000 кв. метрах и наличие аж 11 ванных комнат (самые большие из которых скорее напоминают SPA-комплекс, чем ванную) любой отчаянной домохозяйке будет где развернуться!

Необычно, что часть жилого пространства попросту вынесена на улицу. Тут и довольно внушительная кухня, и обеденная зона, и уголок отдыха с мягкой на вид мебель. Климат в Калифорнии, конечно, мягкий, но…

В остальном дом выглядит просто роскошным и, если честно, немного безликим. Словно видел такие интерьеры тысячу раз. Впечатляют, опять же, больше цифры — гараж на пять машин, наличие теннисного корта и даже специальной "винной комнаты", предназначенной исключительно для распития напитков разной степени крепости.

Но кто мы такие, чтобы судить?! Лучше судите вы, изучив фотографии дома ниже.