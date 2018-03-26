ФОТО. Дом, построенный "главным злодеем" из книги про Джеймса Бонда

Этот архитектурный шедевр был создан в 1960-х годах известным архитектором Эрно Голдфингером. Именно он стал прототипом одного из самых известных злодеев в серии книг про Джеймса Бонда.

Ян Флеминг, автор серии книг про агента 007, возненавидел архитектора после того, как тот снес несколько коттеджей возле дома писателя в Хампстеде для того, чтобы построить на их месте большой современный дом. 20 лет спустя Флеминг "отомстил" Голдфингеру назвав в его честь главного злодея Аурика Голдфингера в своем седьмом романе о приключениях Джеймса Бонда "Голдфингер".

Впрочем поместье Тисдейл (Teesdale) в Саррее, автором которого также является Голдфингер, наверняка бы понравилось Флемингу. С самого начала этот дом ждало "большое будущее": он был построен для бизнесмена Джека Перри, сделавшего себе состояние на сделках с Китаем в середине XX века. Во время строительства дома использовались самые дорогие на тот момент материалы, большинство из которых сохранилось в отличном состоянии до сих пор.

Что касается самого дизайна, то перед нами – одноэтажное здание с множеством окон и открытого пространства, которое "собрано" вокруг главной комнаты со стеклянным потолком и картинами на стенах. Эта гостиная имеет выход на террасу и идеальна для приема гостей и вечеринок.

Центральная комната дома служит также своеобразным разделом между личными апартаментами хозяев дома и местом для приема гостей и деловых партнеров. В более открытой части здания – главный офис с двумя стеклянными стенами и переговорная. Что касается спален, то их в доме четыре (включая хозяйскую) плюс несколько гардеробных и подсобные помещения.

Вместе с домом вы получите четыре акра земли. И это будет не глухой и заброшенный лес, а специально созданные лужайки и террасы, а, значит, услуги садовника будут просто необходимы. Если только вы сами не готовы им стать.

Стоит эта красота довольно дорого – примерно 3,4 млн. евро – но вы и сами видите, оно того стоит!