ФОТО. Мини-дача Made In Latvia: из дерева, на 14 кв. метрах и со всеми удобствами

В последнее время все чаще и чаще мы уделяем внимание функциональному минимализму, благодаря которому не отвлекаемся на лишние вещи и не превращаемся в Плюшкиных. DELFI Tava Māja рассказывает о необычном проекте дома, в котором есть все необходимое и нет ничего лишнего.

Наступил сезон пикников и отдыха на свежем воздухе, поэтому наш рассказ о миниатюрном дачном домике будет более чем уместен. Соавтор идеи Марек Лапуха из Vms Cottage рассказал, как появился домик площадью 14 кв.м.

Марек начал свое семейное дел в 2012 году и производил доски для бань, саун и паллетов. В 2016 году у него появилась идея сделать баню из бочки для своих нужд, а после он пришел к мысли, что такое решение может понравиться и другим. Идея о домике (кемпинге) появилась в прошлом году в Париже, куда Марек привез на выставку свою модель бани. Интерес посетителей превзошел все его ожидания — дизайн бани настолько пришелся всем по вкусу, что возникло множество вопросов о том, можно ли постройку превратить в жилое место. Это и стало основной идеей для садового домика.

От признания клиентов до новой идеи

"Вернувшись в Латвию и объединив все пожелания и предложения клиентов, мы с архитекторами и инженерами принялись за работу. Мы очень тщательно оценили возможности жизни в компактной среде и разработали решения для улучшения несущей конструкции, чтобы создать оптимальный вариант для небольшого гостевого или перевозного домика. Планировку дома мы выверили по принципу сочетания габаритов мебели, чтобы сделать использование пространства оптимальным и эффективным. В планировке нет неиспользуемых зон, а мебель по необходимости можно переставлять как хочется. Дизайн и функциональность разработаны так, чтобы выдержать даже очень низкие температуры. Дом доставляется в готовом виде и устанавливается в тот же день", — объясняет Марек.

Еще одно преимущество этого домика — используемый материал: дерево. "Дерево — великолепный материал, который делает строительство не только экологичным, но и положительно влияет на экосистему планеты. Трудней всего было выбрать наиболее подходящую породу дерева — ель, лиственница или термически обработанная древесина? Взвесив все "за" и "против", мы выбрали последнее — термическая обработка увеличивает выносливость древесины и ее иммунитет к воздействию окружающей среды. Одно из главных преимуществ термодревесины — стабильность ее размеров: натуральное дерево при внешнем воздействии начинает деформироваться, но с термодревесиной ничего похожего не происходит. Трещин в этом материале также намного меньше, и они не так заметны. В основе производства термодревесины лежит обработка материала при высокой температуре (170–220°С).

Дерево — великолепный материал, который делает строительство не только экологичным, но и положительно влияет на экосистему планеты. Марек Лапуха

Для несущих конструкций, интерьера и мебели использована термически обработанная ель — толщина внешней стены составляет 44 мм. У термодревесины на 30% выше теплоизоляция, что очень важно в этом случае, поскольку авторы проекта отказались от дополнительного утепления и отделки стен, чтобы не потерять драгоценные сантиметры компактного пространства. Панорамные окна стройными деревянными стеклопакетами в углах дома и на кухне открывают не только прекрасный вид на окрестности, но и улучшают ощущение пространства, увеличивают энергоэффективность дома и уменьшают слышимость внешних звуков. Для отопления в домике можно использовать инфракрасный обогреватель или дровяную печку.

Для крыши использована битумная черепица с особенно большой зоной крепления, что обеспечивает долговечную прочность даже при сильных ветрах и дождях, а под черепицей уложена водо- и ветронепроницаемая мембрана.

Удобство на 14 квадратных метрах

Размеры садового домика — 6м × 2,45м, а на площади 14 кв.м. расположены все необходимые для комфортной жизни зоны. Более того, спальную зону можно подстроить для четырех взрослых человек или для семьи с двумя детьми.

Все построенные домики полностью готовы к заселению — в них сделана электропроводка со светодиодным освещением, встроена деревянная кровать с матрасом, компактная кухня с электрической плитой, холодильник, мойка со смесителем, а также душевая кабина с бойлером и туалетом.

По словам создателей, в среднем изготовление такого дома занимает от 4-5 недель в зависимости от загрузки на производстве.