Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда просто кухонных полотенец для стирки мало, и мы, не долго думая, засовываем их в машинку вместе со всей остальной одеждой? Такое хоть раз в жизни проворачивал каждый. Но правильно ли это? Давайте разбираться.

Наличие в гардеробе большого количества одежды из льна, шелка или шерсти все чаще заставляет нас включать на стиральной машинке деликатный режим и выставлять температуру не выше 30-40 градусов. Но такая стирка никак не поможет вам уничтожить все бактерии, которые могут оказаться на одежде, хотя внешне все будет выглядеть вполне прилично.

А теперь представьте, какие бактерии оказываются ежедневно на ваших кухонных полотенцах. И что станет с ними, если засунуть кухонное полотенце в стиральную машинку вместе с остальным бельем? Вывод напрашивается однозначный.

Так что же делать? На самом деле есть несколько условий, которых нужно придерживаться при стирке чего бы то ни было: