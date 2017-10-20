Наличие в гардеробе большого количества одежды из льна, шелка или шерсти все чаще заставляет нас включать на стиральной машинке деликатный режим и выставлять температуру не выше 30-40 градусов. Но такая стирка никак не поможет вам уничтожить все бактерии, которые могут оказаться на одежде, хотя внешне все будет выглядеть вполне прилично.
А теперь представьте, какие бактерии оказываются ежедневно на ваших кухонных полотенцах. И что станет с ними, если засунуть кухонное полотенце в стиральную машинку вместе с остальным бельем? Вывод напрашивается однозначный.
Так что же делать? На самом деле есть несколько условий, которых нужно придерживаться при стирке чего бы то ни было:
- Сортируйте стирку по категориям: вещи, которые обитают у вас на кухне и имеют немалый шанс постоянного соприкосновения с едой, стираются отдельно от всего;
- Никогда не стирайте кухонные полотенца с нижним бельем;
- Стирайте кухонные полотенца и тряпки только при высокой температуре и с полным циклом вне зависимости о того, что написано у них на этикетке.