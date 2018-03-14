ВИДЕО: В Гонконге нашли самый маленький гостиничный номер в мире

В Гонконге блогер нашел самый маленький гостиничный номер в мире. Комната расположена в настоящем гонконгском "муравейнике" - в одном из Чункингских особняков. В комнате стоимостью 30 долларов в сутки есть полноценная кровать, а также душ с туалетом, но пользоваться ими непросто. Постель и все удобства размещены на площади всего 3 кв. метра, пишет The Daily Mail.

Гонконг настолько густонаселенный и дорогой город, что его жителям приходится довольствоваться жизнью на очень ограниченном пространстве. Абсолютное большинство бюджетных квартир в мегаполисе имеют крошечные размеры. Те же условия предлагают и туристам.

Чункингские особняки - это название пяти 17-этажных башен в Гонконге, которые построили еще в 60-е годы XX столетия. В них проживают более 10 тыс. человек. Также в зданиях расположились 1980 различных отелей, хостелов и гостевых домов на любой вкус и кошелек. Канадский видеоблогер Globik утверждает, что нашел самый крошечный отельный номер в мире - площадью не более 3 кв. метров.

Блогер шутит, что комнатка не подходит для клаустрофобов, так как в ней совсем нет окон. Практически всю площадь занимает кровать, но вытянуться во весь рост на ней довольно проблематично. В номере есть кондиционер и телевизор. Архитекторы также предусмотрели наличие всех "удобств", обустроив в отдельном помещении душ и туалет. Однако, чтобы использовать их по назначению, приходится приспосабливаться. Так, сидя на унитазе, приходится выставлять ноги в миниатюрную спальню, оставляя дверь клозета открытой.

Канадец, впрочем, остался доволен тем, что ему удалось сэкономить в супердорогом Гонконге. Он посчитал ночевку в крошечном номере забавным приключением и пошутил, что там до него могли останавливаться самые отпетые бандиты.