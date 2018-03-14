ВИДЕО: В Гонконге нашли самый маленький гостиничный номер в мире

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
newsru.com

В Гонконге блогер нашел самый маленький гостиничный номер в мире. Комната расположена в настоящем гонконгском "муравейнике" - в одном из Чункингских особняков. В комнате стоимостью 30 долларов в сутки есть полноценная кровать, а также душ с туалетом, но пользоваться ими непросто. Постель и все удобства размещены на площади всего 3 кв. метра, пишет The Daily Mail.

Гонконг настолько густонаселенный и дорогой город, что его жителям приходится довольствоваться жизнью на очень ограниченном пространстве. Абсолютное большинство бюджетных квартир в мегаполисе имеют крошечные размеры. Те же условия предлагают и туристам.

Чункингские особняки - это название пяти 17-этажных башен в Гонконге, которые построили еще в 60-е годы XX столетия. В них проживают более 10 тыс. человек. Также в зданиях расположились 1980 различных отелей, хостелов и гостевых домов на любой вкус и кошелек. Канадский видеоблогер Globik утверждает, что нашел самый крошечный отельный номер в мире - площадью не более 3 кв. метров.

Блогер шутит, что комнатка не подходит для клаустрофобов, так как в ней совсем нет окон. Практически всю площадь занимает кровать, но вытянуться во весь рост на ней довольно проблематично. В номере есть кондиционер и телевизор. Архитекторы также предусмотрели наличие всех "удобств", обустроив в отдельном помещении душ и туалет. Однако, чтобы использовать их по назначению, приходится приспосабливаться. Так, сидя на унитазе, приходится выставлять ноги в миниатюрную спальню, оставляя дверь клозета открытой.

Канадец, впрочем, остался доволен тем, что ему удалось сэкономить в супердорогом Гонконге. Он посчитал ночевку в крошечном номере забавным приключением и пошутил, что там до него могли останавливаться самые отпетые бандиты.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО: Убежище известного наркобарона Пабло Эскобара превратили в роскошный отель

ФОТО: Убежище известного наркобарона Пабло Эскобара превратили в роскошный отель

ФОТО: Самый высокий в мире отель откроют в Дубае

ФОТО: Самый высокий в мире отель откроют в Дубае

ФОТО. От книги

ФОТО. От книги "Латыши" к дизайнерской гостинице, или Сказ о непростой судьбе поместья Аннас

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей (5)

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души (7)

Spogulis priekšnamā jeb koridorā

Стоит ли делать перепланировку за счет прихожей? Топ-5 аргументов "за" (и шесть "против")

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

подробнее
ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души (7)

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (117)

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

подробнее