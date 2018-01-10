Как сделать так, чтобы цветы дома цвели пышно и долго

Красивый и пышный цветник в доме - мечта каждого садовода. Но, к сожалению, не всегда любимые цветы радуют своим роскошным и длительным цветением. Знакомая проблема? Для того, чтобы цвели дольше и обильнее есть один небольшой секрет.

Все дело в специальной подкормке, пишет портал "Всаду.ру", которую можно использовать в фазу бутонизаци. Готовится она из касторового масла и воды.

Согласно наблюдениям садоводов, цветение у растений, после такой подкормки, становится более пышным и красивым. А сами цветки в полтора-два раза увеличиваются в размерах и приобретают яркую, насыщенную окраску.

Готовится она следующим образом:

в пластиковую бутылку емкостью 1 л наливаем вода, и ставим на сутки в теплое место, чтобы вода отстоялась;

по истечению этого времени в бутылку добавляем 1 ч. л. касторового масла, плотно закрываем емкость крышкой и старательно перемешиваем ее содержимое;

переворачиваем бутылку до тех пор, пока касторка не растворится полностью. Делаем эту процедуру перед каждой последующей подкормкой, чтобы не навредить корням растений;

получившейся смесью, сразу после взбалтывания, поливаем цветы.

Цветы, цветущие раз в год: амариллис, гиппеаструм, подкармливаем один раз за сезон, а фиалку, фуксию, пеларгонию и другие растения, способные цвести круглогодично, каждый месяц.