Как сделать так, чтобы цветы дома цвели пышно и долго

Delfi Dom Sad
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Как сделать так, чтобы цветы дома цвели пышно и долго
Foto: Shutterstock

Красивый и пышный цветник в доме - мечта каждого садовода. Но, к сожалению, не всегда любимые цветы радуют своим роскошным и длительным цветением. Знакомая проблема? Для того, чтобы цвели дольше и обильнее есть один небольшой секрет.

Все дело в специальной подкормке, пишет портал "Всаду.ру", которую можно использовать в фазу бутонизаци. Готовится она из касторового масла и воды.

Согласно наблюдениям садоводов, цветение у растений, после такой подкормки, становится более пышным и красивым. А сами цветки в полтора-два раза увеличиваются в размерах и приобретают яркую, насыщенную окраску.

Готовится она следующим образом:

  • в пластиковую бутылку емкостью 1 л наливаем вода, и ставим на сутки в теплое место, чтобы вода отстоялась;
  • по истечению этого времени в бутылку добавляем 1 ч. л. касторового масла, плотно закрываем емкость крышкой и старательно перемешиваем ее содержимое;
  • переворачиваем бутылку до тех пор, пока касторка не растворится полностью. Делаем эту процедуру перед каждой последующей подкормкой, чтобы не навредить корням растений;
  • получившейся смесью, сразу после взбалтывания, поливаем цветы.

Цветы, цветущие раз в год: амариллис, гиппеаструм, подкармливаем один раз за сезон, а фиалку, фуксию, пеларгонию и другие растения, способные цвести круглогодично, каждый месяц.

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Delfi Dom Sad

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