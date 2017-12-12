Как заставить пуансетию зацвести и на следующий год?

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Как заставить пуансетию зацвести и на следующий год?
Foto: Pixabay

Пуансетия (она же молочай красивейший) — уже давно стала неотъемлемым рождественским растением и понятно почему: яркие красные листья, которые многие считают цветами, идеально вписываются в красно-зеленую праздничную палитру праздника. А знали ли вы, что пуансетия может радовать вас пышным цветом не один сезон? Better Homes&Gardens рассказывает как.

Пуансетия не требует специального ухода, но для того, чтобы она зацвела и во второй раз, придется постараться. Чтобы растение не погибло после праздников, ухаживайте за ним как за любым другим растением: поставьте его на яркий свет, давайте почве подсохнуть между поливами и подкармливайте жидким удобрением согласно инструкции на этикетке. Это легкая часть. Прицветники (яркие листья, которые выглядят как лепестки цветов) со временем потускнеют и опадут. В этот момент обрежьте стебли чуть ниже цветов и пусть пуансетия растет дальше.

Как заставить пуансетию зацвести и на следующий год?
Foto: Pixabay

Заставить пуансетию снова зацвести — уже сложнее. Скорее всего, заставить зацвести все ваши 10 растений сразу не получится, хотя бы потому что для этого нужно много места. Весной, когда температура ночью не опускается ниже 10 градусов, поместите пуансетию на улицу, где она будет получать естественный свет. Пуансетия будет расти все лето, но останется зеленой. В середине лета обрежьте растения наполовину или на 2 трети и пересадите в тот же горшок или горшок побольше, если он увеличилось в размере. Для этого можно использовать обычную почву из магазина. На этом этапе подкармливайте растения обычным удобрением.

В конце лета занесите горшки обратно в помещение до того, как температура ночью опустится ниже 10 градусов. С 21 сентября до конца октября растению ежедневно нужно 14-15 часов непрерывной темноты и ночью температура должна быть не ниже 18 градусов. В этом заключается секрет запуска режима цветения, когда прицветники меняют цвет. Это значит, что каждый день около 5 часов вечера вам нужно накрывать растения и держать их в темноте до 7-8 часов следующего утра. Крайне важно, чтобы в этот период цветы не видели ни лучика света — если вы накрываете их коробкой, то она должна быть абсолютно светонепроницаемая. Если вы ставите их в темную комнату, то важно не допустить ни одного источника света — ни в полоску под дверью или окно. Даже свет автомобильных фар в окно может нарушить режим цветения. В теплицах, где выращивают пуансеттии, используют плотную черную ткань, которая блокирует весь свет от проезжающих автомобилей и торговых центров неподалеку.

Как заставить пуансетию зацвести и на следующий год?
Foto: Pixabay

Если вы успешно соблюдали режим темноты, то к началу ноября ваши растения начнут краснеть. К этому моменту вы можете прекратить ежедневный ритуал с темнотой и поместите растения на ярком свету. К концу ноября прицветники обретают насыщенный цвет и вновь готовы радовать вас пышными листьями в течение всех праздников.

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Delfi Dom Sad

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