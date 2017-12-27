Лунный календарь комнатных растений на январь 2018 года

Уход за домашними растениями в зимний период поможет им прекрасно перезимовать и порадовать вас прекрасными цветами, а неповторимая энергетика вечнозеленых растений создаст в вашем доме уютную атмосферу. Что можно и что нельзя делать с комнатными растениями в январе 2018 года рассказывает портал dailyhoro.ru.

1-2 января: в первых числах января Луна будет в фазе роста. Первого января вы сможете заняться своими растениями, полить их, чтобы предотвратить пересушивание почвы, и внести подкормку для активного роста новой рассады. Во время Полнолуния, 2 января, растениям необходим отдых.

3-4 января: под влиянием созвездия Льва тревожить растения не стоит. Убывающая Луна способствует развитию корней и луковиц, поэтому ограничьтесь рыхлением, а также перенесите светолюбивые цветы поближе к источникам дневного света.

5-7 января: под воздействием зодиакальной Девы цветы продолжают направлять силы на развитие корневой системы. Вы сможете пересадить те растения, которые в этом нуждаются, а также подкормить рассаду для активного роста и развития. В эти дни можно посадить однолетние цветы, которые в скором времени порадуют вас обильным цветением.

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8-9 января: Луна в Весах — время для пересадки цветов, приобретения новых растений, в том числе и тех, что привлекут в ваш дом процветание. Чтобы ваш зимний сад оставался в прекрасном состоянии, протрите широкие листья от пыли и опрыскайте растения средством, предотвращающим развитие грибковых заболеваний.

10-11 января: плодородное созвездие Скорпиона в четверг и пятницу позволит вам активно заняться растениями. Вы сможете заняться селекцией, добиться прекрасных плодов от цитрусовых, привив им дополнительные черенки. Уделите внимание фиалкам и, если они набирают бутоны, подкормите их минеральными удобрениями.

12-14 января: Луна продолжает убывать, переходя в Знак Стрельца. Его влияние на растения незначительно, поэтому вы можете смело приступать к уходу за растениям без боязни навредить им. Воспользуйтесь благоприятными днями для расширения коллекции своих растений.

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15-16 января: позитивное влияние Козерога позволяет активно заниматься уходом за растениями. Вы сможете заняться обрезкой засохших веточек, придать форму декоративным кустам и начать подкормку цветов, которые готовятся к цветению. Уделите внимание розам. Своевременные меры, принятые вами, не дадут им заболеть и предотвратят опадение листвы.

17-19 января: Новолуние 17 числа не подразумевает активного ухода за растениями. В этот трехдневный период дайте своим цветам отдохнуть. В это время вы сможете заняться подготовкой земляной смеси для новых саженцев, а также прогуляться по цветочным магазинам, чтобы приобрести новые растения.

20-21 января: Рыбы являются плодородным созвездием, а значит, вы сможете поухаживать за своими цветами и обеспечить им оптимальные условия для развития и размножения. Зимние месяцы негативно сказываются на тропических цветах, поэтому поддерживайте оптимальный уровень влажности и не забывайте опрыскивать влаголюбивые растения.

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22-24 января: влияние Овна будет неоднозначным, поэтому в период с 22 по 24 января дайте растениям время оправиться, не обрезайте крону и не рыхлите почву, чтобы не навредить развитию ваших цветов.

25-26 января: под влиянием созвездия Тельца вы сможете выполнить любые работы в зимнем саду. Отодвиньте цветы подальше от источников обогрева и не допускайте их нахождение в зоне сквозняков, иначе вам придется лечить заболевшие цветы.

27-28 января: под воздействием Близнецов займитесь уходом за растениями, которые вьются. Создайте для них прочные опоры и избавьтесь от высохших побегов. Обратите внимание на почву: лишняя влажность может привести к развитию нежелательной грибковой среды, которая потребует полной замены земли.

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29-30 января: Луна снова возвращается в созвездие Рака. Этот Знак оказывает положительное влияние на растения, позволяя им развиваться и активно набирать бутоны для цветения. Посадите несколько тюльпанов, которые уже в конце зимы порадуют вас яркими цветами.

31 января: последний день месяца пройдет под влиянием Полнолуния во Льве. Это время предназначено для отдыха вашего зимнего сада. Ограничьте уход поливом и опрыскиванием, чтобы избежать пересушивания почвы и наземных частей растений.