ФОТО. Мраморный камин, роспись и шарм высоких потолков в квартире на Пулквиежа Бриежа

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Мраморный камин, роспись и шарм высоких потолков в квартире на Пулквиежа Бриежа
Foto: Inese Photo

Все квартиры на последних этажах старинных многоэтажных домов похожи тем, что они ни на что больше не похожи. Особенно это справедливо в том случае, если к их оформлению прикладывает руки, кисти и талант настоящая художница.

Эта квартира, ждущая желающих ее снять, находится в Риге на улице Пулквиежа Бриежа. Из ее окон открывается вид на закатную Ригу, а в ее гостиной — расписанные художницей Катриной Тайване столбы, держащие пятиметровые (в самой высшей точке) потолки.

ФОТО. Мраморный камин, роспись и шарм высоких потолков в квартире на Пулквиежа Бриежа
Foto: Inese Photo

Как DELFI Tava Māja рассказал агент по недвижимости Райтис Велпс, деревянные балки и опоры в квартире площадью 108 кв. метров — оригинальные, тщательно отреставрированные. А еще в ней есть камин с мраморной полкой — и каким полностью функциональный, что в наше время, по словам агента, большая редкость.

Как выглядит квартира — смотрите на фото:

Source info

Delfi Dom Sad

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