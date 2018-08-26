ФОТО. Мраморный камин, роспись и шарм высоких потолков в квартире на Пулквиежа Бриежа

Все квартиры на последних этажах старинных многоэтажных домов похожи тем, что они ни на что больше не похожи. Особенно это справедливо в том случае, если к их оформлению прикладывает руки, кисти и талант настоящая художница.

Эта квартира, ждущая желающих ее снять, находится в Риге на улице Пулквиежа Бриежа. Из ее окон открывается вид на закатную Ригу, а в ее гостиной — расписанные художницей Катриной Тайване столбы, держащие пятиметровые (в самой высшей точке) потолки.

Foto: Inese Photo

Как DELFI Tava Māja рассказал агент по недвижимости Райтис Велпс, деревянные балки и опоры в квартире площадью 108 кв. метров — оригинальные, тщательно отреставрированные. А еще в ней есть камин с мраморной полкой — и каким полностью функциональный, что в наше время, по словам агента, большая редкость.

Как выглядит квартира — смотрите на фото: