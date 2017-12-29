7 способов использования корицы в доме: от средства против моли до "смягчителя" комариных укусов

Настало время использовать хотя бы часть корицы, которую вы накупили "по случаю" или для одного единственного рецепта. Причем использовать довольно неожиданным образом. Вот семь примеров.

1. Добавьте кухне запаха. Перед приходом гостей медленно доведите до кипения воду с порезанным апельсином, четырьмя палочками корицы и горстью клюквы. Запах установится воистину божественный!

2. Смягчите укусы комаров. Смешайте одну часть корицы и одну часть меда до состояния пасты, нанесите на место укуса комара и через 30 секунд забудьте о нем, ведь зуд исчезнет!

3. Отпугните моль. Сложите в тканевый мешочек корицу, лаванду и розмарин, а затем поместите его поближе к одежде, которую хотите защитить от моли. Помните, что этот способ работает только в качестве профилактики — чтобы моль не прилетела и не отложила яйца. Личинки, которые, собственно, и питаются вашей одеждой, корица не возьмет.

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4. Сделайте ароматические свечи. Зачем их покупать, если можно сделать? Возьмите толстую свечу, обложите ее палочками корицы и обмотайте веревкой. Гореть корица не будет, но жар от пламени свечи все же ее "достанет" и ваша комната начнет благоухать!

5. Защититесь от муравьев. Муравьи ненавидят корицу и, если у них есть выбор, никогда не будут по ней ползать. Поэтому размельчите ее и засыпьте муравьиные дорожки или отверстия, из которых, как вы думаете, к вам идут полчища этих насекомых.

6. Уберите сильные запахи. Если дом пропах какой-то сильной едой, насыпьте корицы на противень и накалите ее при температуре 250 градусов по Цельсию. Сколько держать в духовке — зависит от силы неприятного вам запаха. Для особо запущенных случаев рекомендуется один час.

7. Превратите пылесос в освежитель воздуха. Просто рассыпьте пару столовых ложек корицы на пол и начните пылесосить — попав в пылесос, она нагреется и очень скоро ваш пылесос, а вслед за ним и вся комната начнут приятно пахнуть.