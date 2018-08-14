Как избавиться от ржавчины на унитазе

Ржавчина расстраивает многих домохозяек, ведь иногда кажется, что полностью удалить ее не сможет никакое средство. Увы, ржавчина часто появляется на унитазе, делая его менее белоснежным и оттого выглядящим будто бы всегда грязным. Furnish Home рассказывает про одно действенное средство, которое поможет избавиться от ржавчины!

Как избавиться от ржавчины Вам понадобится: 50 г перекиси;

бумажные салфетки;

резиновые перчатки;

150 г нашатырного спирта;

абсолютно новый ершик. Инструкция: 1. Налейте в абсолютно чистую и сухую пол-литровую стеклянную банку нашатырный спирт, затем тонкой струйкой добавьте перекись. 2. Взболтай содержимое банки. 3. Нанесите раствор на ершик, затем ершиком протрите места со ржавчиной. 4. Оставьте унитаз на 15 минут, затем повторите процедуру два-три раза. 5. Сильно потрите ершиком все места со ржавчиной. Как избавиться от желтого налета на ванной и унитазе Также вы можете захотеть избавиться от желтого налета на унитазе или ванной чаше. Вам понадобятся: винный уксус, 150 г;

стеклянная банка;

две ложки поваренной соли;

новый ершик. Инструкция: 1. Налейте уксус в банку, добавьте соль. 2. В микроволновой печи нагрейте емкость до 65 градусов (кипяток — около 90 градусов). 3. Нанесите жидкость на загрязненные места. 4. Оставьте средство на 20 минут, затем очистите поверхность.