Обновляем спальню. Шесть простых и недорогих способов это сделать

Спальня – то самое место, которое редко видит кто-то кроме хозяев. Но это совсем не значит, что ей не нужно уделять внимание. Наоборот, вы должны чувствовать себя там максимально комфортно. И если каждый раз, как вы в нее заходите, вас настигает уныние – значит, пора менять обстановку.

Но самое главное, что для этого не обязательно выносить всю мебель, обдирать обои и пугать домочадцев капитальным ремонтом. Обстановку можно сменить намного проще и бюджетнее и вот шесть вариантов, как это сделать.

Смените покрывало или постельное белье

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Это самый простой и быстро приходящий в голову способ. И настолько же недорогой. Особенно хорошо это будет заметно, если сама спальня выполнена в нейтральных тонах (как в большинстве случаев) и покрывало играет роль яркого пятна.

Если не хотите вкладываться в покупку нового комплекта белья, то можно ограничиться заменой чехлов на подушках.

Повесьте на стену новую картину, постер или фотографию

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Оживить стены в спальне можно при помощи новой картины, плаката или фотографий собственной семьи, природы и или любых других, которые вам нравятся и приносят удовольствие. Панно тоже сработает "на ура". Главное, что себестоимость этих преобразований совсем невелика и не отнимет у вас много времени. Только постарайтесь не превращать спальню в картинную галерею.

Если вам не нравится украшать стены предметами искусства, то просто повесьте на нее зеркало.

Добавьте декора на прикроватные тумбочки

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Очень хорошо интерьер оживляет пара мелочей, установленная на видном месте. В спальне это, в первую очередь, прикроватные тумбочки. А в качестве декора отлично подойдет какая-нибудь оригинальная лампа, часы или небольшая статуэтка. Не хотите тратить так много? Купите пару вкусно пахнущих свечей, только предварительно убедитесь в том, что у вашего спутника нет никаких возражений против запаха.

Добавьте в комнату зелени

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Нет, мы не предлагаем заставить цветами в спальне все возможные поверхности, а на окно по весне разместить рассаду. Но, как мы писали ранее, для спальни отлично подходят комнатные пальмы, фаленопсис, сансевиерия, замиокулькас и еще несколько отличных и регулярно встречающихся в магазинах растений.

Постелите на пол ковер

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Не смотря на все предубеждения по отношению к коврам, к ним стоит присмотреться. Разнообразие ковров сейчас вполне достаточно для того, чтобы купить тот, который не будет напоминать вам ваше детство у бабушки. А уж с задачей сделать комнату более уютной он справляется отлично.

Замените небольшие предметы мебели

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Это, конечно, не самый дешевый способ обновить спальню, но если не покупать новую кровать или заказывать встроенный шкаф, то обойтись можно "малой кровью". Этот способ больше всего подойдет для тех, кто готов сам перекрашивать или переделывать мебель до тех пор, пока она не будет полностью соответствовать задумке.