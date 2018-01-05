Скрипит обувь - что делать?

Иногда любимые ботинки решают проявить свою любовь к хозяину очень необычным образом, практически песней. Они начинают скрипеть. Неприятный звук может издавать подошва, а может и верхняя часть обуви. В любом случае, если обувь скрипит - с этим нужно что-то делать. Что? Портал shoes.ua пытается разобраться.

Что делать если скрипит подошва обуви

Если подошва скрипит у новой обуви - не спешите ее покупать. Это производственный брак и такая обувь продаже не подлежит. Если уже приобрели - верните назад в магазин, если гарантийный срок еще не истек. Tarrago жир для обуви которая скрипит

Если подошва начала скрипеть через некоторое время после покупки, советуем отнести такую обувь в мастерскую. Или можно попытаться устранить этот дефект самостоятельно с помощью нижеприведенных советов:

1) если скрипит подошва - на ночь поставьте обувь на влажную тряпку, смоченную в горячей воде и отжатую, а утром хорошо просушите. Долгосрочного эффекта это может не дать, но на некоторое время неприятный звук точно пропадет.

2) если скрипит подошва обуви - на ночь положите вовнутрь влажную теплую тряпку, а утром хорошо просушите туфли или ботинки;

3) если скрипит подошва обуви - пропитайте ее горячей олифой. Но не сильно, иначе можно получить неприятный эффект в виду жжения. Хотя подошва скрипеть и перестанет. Если так случилось, что жжение появилось, подошву нужно протереть уксусной кислотой (3% раствор);

4) если скрипит подошва, а олифы под рукой нет, воспользуйтесь растительным или касторовым маслом. Их также следует разогреть и нанести на подошву. После пропитки обувь лучше не носить примерно сутки;

5) если скрипит подошва обуви - попробуйте разогреть ее горячим воздухом фена в течение 7-10 минут, а затем размять руками. Когда подошва изготовлена из нескольких слоев, со временем между ними может образовываться прослойка воздуха. Именно поэтому во время движения обувь будет скрипеть, а Вы не будете знать, что с этим делать. Горячий воздух немного размягчит подошву и можно будет на время вернуть разошедшиеся слои на свое место.

Однако скрипеть может супинатор. В этом случае следует обратиться в обувную мастерскую, где его заменят.

Что делать если скрипит кожаная обувь

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Кожа имеет свойство пересыхать. А это может быть одной из причин того, что обувь начинает скрипеть. Что делать в этом случае - читайте далее:

1) если скрипит кожаная обувь, обработайте всю ее поверхность жиром или топленым салом. Чтобы после такой процедуры любимые ботинки не потеряли своего блеска, можно воспользоваться воском. Его нужно предварительно растопить и добавить к жиру или салу в пропорции 1:3;

2) если скрипит обувь из кожи, пропитайте все швы разогретым касторовым маслом или горячим воском.

3) если скрипит кожаная обувь, обеспечьте ей надлежащий уход. Например, смазывайте регулярно норковым маслом. Оно смягчит кожу и вернет ей эластичность.

Очевидно, что если скрипит обувь, нужно немедленно что-то делать. Если это производственный брак - сдайте или обменяйте такую обувь, если есть такая возможность. Если скрип появился во время эксплуатации обуви - воспользуйтесь вышеприведенными советами. Но, даже если Ваши сапоги или туфли не скрипят, на забывайте о надлежащем уходе за ними, дабы предотвратить появление неприятных звуков. Ухаживайте за своей обувью!