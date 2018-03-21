ФОТО. Ни на что не похожий кумкват — что это за фрукт, где он растет и как его есть

Название "кумкват" все слышали, кое-кто видел его самого на полках магазинов, а кому-то доводилось и пробовать этот странный фрукт. Но полной ясности о том, что это за "зверь" и с чем его едят, нет, наверное, почти ни у кого. Восполняем проблем в знаниях!

Кумкват растет на вечнозеленых деревьях и является дальним родственником других цитрусовых. Внешне это маленькие, с крупный виноград, плоды с гладкой кожицей. На вкус — сладкие, с кислинкой. В отличие от других цитрусовых, самая сладкая часть кумквата как раз наружная. На его родине многие вообще практически не едят мякоть, предпочитая "объедать" кумкват со всех сторон, а остатки выкидывать. У большинства сортов кумквата нет косточек, а если они и есть, то всегда маленькие.

Кумкват растет там, где другим цитрусовым слишком холодно. Его родиной является Китай и фрукт довольно капризный — не любит ни чрезмерную жару, ни холод. Поэтому в наших широтах его почти не выращивают (есть специальные тепличные сорта, но это исключение), так как холодные зимы кумкват может и не перенести. Кстати, растет он на деревьях, которые вырастают на 4,5 метра в высоту.

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Кумкват можно есть и в чистом виде, но у нас он чаще является "основой" для варенья, джемов, мармелада или же исполняет роль "вишенки на торте", успешно эту самую вишенку заменяя. Применяют его и в салатах.

Выбирая кумкват в магазинах, обращайте внимание на кожицу и твердость. Первая должна быть гладкой, а вторая — "твердоватой". Если плоды слишком мягкие, то они уже "переспели".

Кстати, именно сейчас наступил "сезон" кумквата. Приятного аппетита!