Голубая печеночница: нежный цветок со странным именем

Этим нежным весенним цветам категорически не повезло с названием: печеночница – уж очень их листья по виду напоминают печень. Гораздо лучше звучит народное название этого цветка – голубые перелески. Так его называют потому, что очень часто эти цветочки можно увидеть весной на лесных полянках.

Такую полянку можно создать и у себя в саду. Причем цвет цветков совсем не обязательно будет голубой: разные сорта растения имеют белую, розовую, сиреневую и даже темно-фиолетовую окраску.

Место в саду

В дикой природе печеночница чаще всего встречается в хвойных лесах, меньше –в лиственных, а иногда ее можно увидеть в больших заброшенных парках. В обычном же саду она одинаково хорошо чувствует себя как на освещенном месте, так и в тени. Главное для нее – богатая, рыхлая и не сухая почва.

Как ухаживать

Распускаются эти цветочки в апреле одними из первых и цветут две-три недели. Если выращивать печеночницу из семян, то цветения стоит ждать лишь на 3-4 год. Но уже в самом саду перелески могут размножаться самосевом, причем на большом расстоянии. В этом растению здорово помогают муравьи, которые растаскивают семена по участку.