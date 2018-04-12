Хитрости огородника: определение типа почвы по сорнякам и диким растениям

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Хитрости огородника: определение типа почвы по сорнякам и диким растениям
Foto: Shutterstock

Сорняки – это одна из главных проблем огородников и садоводов. Они быстро разрастаются по участку, и от многих из них бывает крайне сложно избавиться. В то же время мало кому известно, что сорные растения могут быть полезными. Впрочем, пишет портал "Как просто", речь не идет об их лечебных свойствах или о том, что их можно употреблять в пищу.

Садовые почвы удивляют своим разнообразием. Они бывают рыхлыми, плотными, песчаными, глинистыми, насыщенными, скудными по органике… Одним характерна высокая пропускающая способность воды. Есть земли хорошо удерживающие ее. Каждый владелец участка как минимум должен знать кислотность его почвы. Кислые и щелочные грунты разнятся не только по химическому составу, но и по возможностям произрастания на них конкретных культур.

Какие растения растут на каких почвах?

Хитрости огородника: определение типа почвы по сорнякам и диким растениям
Foto: Shutterstock

Сорняки повсеместны. При этом на каждом участке они разные. Многим из них, как и культурным растениям, нужны определенные условия. Так изобилие клевера, росянки круглолистной свидетельствует о том, что в почве недостаточно азота. Лебеда, звездчатка средняя, лютик едкий, бузина черная указывают на большое содержание азота, горчица — фосфора. Почва богата кальцием, если на ней произрастают солнцецвет, венерин башмачок. Белоус торчащий, папоротник, верески, фиалка собачья свидетельствуют о малом содержании кальция. На почвах с высоким содержанием карбонатов растет облепиха. А вот неухоженный и слишком плотный грунт — идеальное место для мать-и-мачехи обыкновенной и пырея ползучего.

Плодородная почва – это "среда обитания" сныти обыкновенной, крапивы, лютика ползучего, подорожника, одуванчика. Если среди этих растений основной удельный вес приходится на подорожник, то вы имеете дело с сухой почвой. Преобладание лютика является особенностью влажного грунта. По прихотливости лидирует крапива. Поэтому, если в вашем саду и огороде растет такой сорняк, то вы счастливчик. Для почвы, на которой произрастает крапива, характерна рыхлость, насыщенность органикой. Земля с этими сорняками представляет интерес для людей, планирующих выращивать пышные многолетники.

Кислые почвы "избегают" зеленые мхи, вереск, мята… В местах со средне- и слабокислым грунтом часто встречаются хвощ полевой, папоротник, лютик ядовитый, василек, молочай. Пастушья сумка, донник, ромашка, дикая редька предпочитают почву с нейтральной кислотностью. Щелочная почва "привлекает" мак, дрему белую, живучку, вяза шершавого. Интересный факт – на щелочной почве растет медуница с фиолетовыми цветками, на кислой — с розовыми.

Если на участке вы заметили одуванчики и лютики, следовательно, почва тяжелая и глинистая, слишком влажная. Чаще всего такой грунт встречается на давно не перерабатываемом участке. Эта почва бедна кислородом. Поэтому при посадке растений на такой территории почву перекапывают, закладывают дренажный слой, а в посадочных ямах землю заменяют на рыхлую и питательную. Хотя такой участок хорошо подойдет для некоторых декоративных растений (японский ирис).

На легких, кислых и истощенных почвах преобладают заросли щавеля и дикой фиалки. К таким почвам хорошо приспособлены такие кислолюбивые культура как веревки, рододендроны.

Как найти оптимальное место для растения при помощи сорняков?

Kā ravēt
Foto: Randen Pederson / cc

Отдельно растущие сорняки естественно не могут служить надежным индикатором типа почвы. Но в то же время и они полезны. В частности, они могут указать оптимальное место для того или иного растения. На земле с бодряком будут уместными флоксы метельчатые. Хвощ укажет на рациональность ирисов сибирских. Земля с крапивой подходит для бобовника, с нытью – медуницы.

Выкопав одуванчик лекарственный, вы освободите идеальное место для дельфиниума. Горчицу полевую правильно будет заменить зверобоем, подорожник — котовником, лихнисом, подмаренник цепкий — хризантемами, васильками.

Как видите, определение сорняков, преобладающих на участке, дает возможность без каких-либо анализов быстро определить состав грунта и соответственно его плодородие. Достаточно присмотреться на сорняки и определить, какие меры следует принимать, чтобы улучшить характеристики почвы для повышения ее урожайности.

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Delfi Dom Sad

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