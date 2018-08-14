От выбранной даты посадки чеснока под зиму зависит количество и качество будущего урожая. Если немного просчитаться со временем сева, можно вообще лишиться данного овоща - он не взойдет, поэтому прежде чем приступить к работе, следует обновить знания о посадке культуры осенью, пишет портал "Как просто".

Сроки сева чеснока напрямую зависят от климатических условий региона. Невозможно с точностью установить дату посадки чеснока, однако выделить благоприятный промежуток времени для проведения работ вполне реально. Известно, что для нормальной зимовки посевной материал должен успеть укорениться и набраться питательных веществ, но при этом не прорасти.

Для укоренения и набора необходимых элементов чесночным долькам достаточно две-три недели. Можно сделать вывод, что сажать чеснок нужно за 15-20 дней до наступления устойчивых морозов. Так как минусовая температура у нас обычно устанавливается в октябре-ноябре, то сажать чеснок следует в начале-конце октября.

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году по лунному календарю

Посадка растений с учетом фаз луны и расположения небесного светила помогает вырастить более крупные овощи без дополнительных подкормок и других возделываний культуры. Так как сажать яровой чеснок в центральной России можно лишь в сентябре (если осень ранняя) и октябре, выделим благоприятные дни для сева овоща только в эти два месяца:

в сентябре - 1, 2, 4, 6, 27 и 29 числа;

в октябре - 1, 4, 8, 9, 25, 26, 29, 31 числа.

Также стоит отметить, что вышеперечисленные дни - рекомендованные даты для сева, однако вполне хороший урожай можно вырастить и без соблюдения "рекомендаций лунного календаря". Главное при посадке озимого овоща - не заморозить его.