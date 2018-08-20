Лунный календарь для садовых работ на 20-26 августа 2018 года

Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".

Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.

20 августа, понедельник

В эти два дня стоит уделить время декоративному саду и сбору урожая.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев сенокосных трав;

посадка высоких многолетников и древесных;

посадка декоративных злаков;

пересадка комнатных растений;

озеленение фасада;

установка опор;

подвязывание лиан к опорам;

оформление мобильных решеток;

создание зеленых стен и экранов;

подбор и создание висячих садов;

оформление подвесных корзин;

замена увядших летников;

сбор урожая ягод, фруктов, овощей, особенно томатов, баклажан, перца;

сбор семян;

срезка цветов для зимних букетов;

сушка грибов и овощей;

заготовка дров;

уборка ботвы и расчистка грядок от растительного мусора;

заготовка мульчирующих материалов;

профилактическая обработка и подготовка овощехранилищ;

вырубка, корчевание, спиливание старых и непродуктивных растений;

санитарные обрезки;

заготовка субстрата.

Работы, от которых лучше отказаться:

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

формирующие обрезки, особенно на декоративных кустах и деревьях.

21-23 августа, вторник-четверг

Прекрасные дни для активной работы с растениями. Основное внимание стоит уделить сезонным декоративным звездам и огороду.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;

посадка луковичных, клубневых;

пересадка земляники;

посев сидератов;

размножение корнеплодов и луковичных;

посадка летников и замена увядших растений в горшечном саду;

посев озимых злаков и сидератов;

создание живых изгородей;

посадка декоративных деревьев и кустов;

посадка груши и сливы, ягодных кустов;

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

рыхление почвы;

срезка цветов для зимних букетов.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка ботвы, растительного мусора, чистка куртин;

обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников;

прищипка побегов.

24-25 августа, пятница-суббота

В эти дни лучше заняться давно отложенными работами – расчистить новые территории, скосить травы, уделить время профилактике и борьбе с главными врагами садоводов – сорняками, вредителями и заболеваниями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

сбор урожая корнеплодов;

покос трав, уборка прилегающих территорий;

стрижка и ремонт газона;

прищипывание побегов у летников и овощей;

борьба с сорняками;

работа с запущенными цветниками;

борьба с нежелательной растительностью, уборка растительного мусора и чистка куртин многолетников;

экспериментальные посевы и посадки экзотов.

Работы, от которых лучше отказаться:

посев, пересадка и посадка в любой форме;

обрезка растений;

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

прививка.

26 августа, воскресенье

В этот день можно заниматься разве что наведением порядка и отложенными ремонтными хлопотами. С культурными растениями лучше не работать, но контакты с почвой и сорняками не под запретом.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;

прополки или другие методы борьбы с сорняками;

поливы любых растений, особенно сочных и листовых овощей, капусты, лука-порея;

сбор семян;

ремонтные и строительные работы.

Работы, от которых лучше отказаться: