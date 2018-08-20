Лунный календарь для садовых работ на 20-26 августа 2018 года

Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".
Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.
20 августа, понедельник
В эти два дня стоит уделить время декоративному саду и сбору урожая.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев сенокосных трав;
- посадка высоких многолетников и древесных;
- посадка декоративных злаков;
- пересадка комнатных растений;
- озеленение фасада;
- установка опор;
- подвязывание лиан к опорам;
- оформление мобильных решеток;
- создание зеленых стен и экранов;
- подбор и создание висячих садов;
- оформление подвесных корзин;
- замена увядших летников;
- сбор урожая ягод, фруктов, овощей, особенно томатов, баклажан, перца;
- сбор семян;
- срезка цветов для зимних букетов;
- сушка грибов и овощей;
- заготовка дров;
- уборка ботвы и расчистка грядок от растительного мусора;
- заготовка мульчирующих материалов;
- профилактическая обработка и подготовка овощехранилищ;
- вырубка, корчевание, спиливание старых и непродуктивных растений;
- санитарные обрезки;
- заготовка субстрата.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- формирующие обрезки, особенно на декоративных кустах и деревьях.
21-23 августа, вторник-четверг
Прекрасные дни для активной работы с растениями. Основное внимание стоит уделить сезонным декоративным звездам и огороду.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;
- посадка луковичных, клубневых;
- пересадка земляники;
- посев сидератов;
- размножение корнеплодов и луковичных;
- посадка летников и замена увядших растений в горшечном саду;
- посев озимых злаков и сидератов;
- создание живых изгородей;
- посадка декоративных деревьев и кустов;
- посадка груши и сливы, ягодных кустов;
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- рыхление почвы;
- срезка цветов для зимних букетов.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка ботвы, растительного мусора, чистка куртин;
- обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников;
- прищипка побегов.
24-25 августа, пятница-суббота
В эти дни лучше заняться давно отложенными работами – расчистить новые территории, скосить травы, уделить время профилактике и борьбе с главными врагами садоводов – сорняками, вредителями и заболеваниями.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- сбор урожая корнеплодов;
- покос трав, уборка прилегающих территорий;
- стрижка и ремонт газона;
- прищипывание побегов у летников и овощей;
- борьба с сорняками;
- работа с запущенными цветниками;
- борьба с нежелательной растительностью, уборка растительного мусора и чистка куртин многолетников;
- экспериментальные посевы и посадки экзотов.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев, пересадка и посадка в любой форме;
- обрезка растений;
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- прививка.
26 августа, воскресенье
В этот день можно заниматься разве что наведением порядка и отложенными ремонтными хлопотами. С культурными растениями лучше не работать, но контакты с почвой и сорняками не под запретом.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;
- прополки или другие методы борьбы с сорняками;
- поливы любых растений, особенно сочных и листовых овощей, капусты, лука-порея;
- сбор семян;
- ремонтные и строительные работы.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы, пересадки и посадки;
- обрезка на садовых и комнатных растениях;
- прищипка и пасынкование;
- любые меры по формированию растений;
- прививка и окулировка;
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья.