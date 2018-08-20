Лунный календарь для садовых работ на 20-26 августа 2018 года

Delfi Dom Sad
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Лунный календарь для садовых работ на 20-26 августа 2018 года
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Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".

Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.

20 августа, понедельник

В эти два дня стоит уделить время декоративному саду и сбору урожая.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев сенокосных трав;
  • посадка высоких многолетников и древесных;
  • посадка декоративных злаков;
  • пересадка комнатных растений;
  • озеленение фасада;
  • установка опор;
  • подвязывание лиан к опорам;
  • оформление мобильных решеток;
  • создание зеленых стен и экранов;
  • подбор и создание висячих садов;
  • оформление подвесных корзин;
  • замена увядших летников;
  • сбор урожая ягод, фруктов, овощей, особенно томатов, баклажан, перца;
  • сбор семян;
  • срезка цветов для зимних букетов;
  • сушка грибов и овощей;
  • заготовка дров;
  • уборка ботвы и расчистка грядок от растительного мусора;
  • заготовка мульчирующих материалов;
  • профилактическая обработка и подготовка овощехранилищ;
  • вырубка, корчевание, спиливание старых и непродуктивных растений;
  • санитарные обрезки;
  • заготовка субстрата.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • формирующие обрезки, особенно на декоративных кустах и деревьях.

21-23 августа, вторник-четверг

Прекрасные дни для активной работы с растениями. Основное внимание стоит уделить сезонным декоративным звездам и огороду.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;
  • посадка луковичных, клубневых;
  • пересадка земляники;
  • посев сидератов;
  • размножение корнеплодов и луковичных;
  • посадка летников и замена увядших растений в горшечном саду;
  • посев озимых злаков и сидератов;
  • создание живых изгородей;
  • посадка декоративных деревьев и кустов;
  • посадка груши и сливы, ягодных кустов;
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • рыхление почвы;
  • срезка цветов для зимних букетов.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка ботвы, растительного мусора, чистка куртин;
  • обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников;
  • прищипка побегов.

24-25 августа, пятница-суббота

В эти дни лучше заняться давно отложенными работами – расчистить новые территории, скосить травы, уделить время профилактике и борьбе с главными врагами садоводов – сорняками, вредителями и заболеваниями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • сбор урожая корнеплодов;
  • покос трав, уборка прилегающих территорий;
  • стрижка и ремонт газона;
  • прищипывание побегов у летников и овощей;
  • борьба с сорняками;
  • работа с запущенными цветниками;
  • борьба с нежелательной растительностью, уборка растительного мусора и чистка куртин многолетников;
  • экспериментальные посевы и посадки экзотов.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев, пересадка и посадка в любой форме;
  • обрезка растений;
  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • прививка.

26 августа, воскресенье

В этот день можно заниматься разве что наведением порядка и отложенными ремонтными хлопотами. С культурными растениями лучше не работать, но контакты с почвой и сорняками не под запретом.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;
  • прополки или другие методы борьбы с сорняками;
  • поливы любых растений, особенно сочных и листовых овощей, капусты, лука-порея;
  • сбор семян;
  • ремонтные и строительные работы.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы, пересадки и посадки;
  • обрезка на садовых и комнатных растениях;
  • прищипка и пасынкование;
  • любые меры по формированию растений;
  • прививка и окулировка;
  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья.

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