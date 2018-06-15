Шесть клубничных полей в Латвии, где можно собрать ягоды самим

Delfi Dom Sad
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Клубничное хозяйство Blomi, Вангажи
Шесть клубничных полей в Латвии, где можно собрать ягоды самим
Foto: Shutterstock

Каждый год фермерские хозяйства в Латвии предлагают самим собирать клубнику, но в этом году таких предложений не так много. Впрочем, еще можно успеть, пишет DELFI Tavs Dārzs.

В этом году урожай клубники не такой большой — сказалось отсутствие дождей и обилие майских жуков. Хелена Кокоревича из тукумского хозяйства Gaiķi рассказывает, что из-за сухой погоды урожай очень маленький — все высохло: "Земля как глина и не растет ни картофель, ни зерно, а урожай вишни и клубники не настолько велик, чтобы приглашать людей самим собирать ягоды".

Клубничное поле в Вимбукрогсе

Шесть клубничных полей в Латвии, где можно собрать ягоды самим
Foto: Privātais ahīvs

Zemeņu lauks Vimbukrogā — семейная плантация клубники, где посетители могут сами собирать ягоды, за которыми тщательно ухаживали и не опрыскивали химикатами. Из всех клубничный полей это находится ближе всех к Риге и в красивом месте у Даугавы. Это хорошая возможность провести на свежем воздухе время с семьей и друзьями и собрать для себя вкусные ягоды. В сезон поле открыто для посетителей каждый день с 9 до 21. Более подробная информация и новости — по ссылке.

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Клубничное хозяйство Blomi, Вангажи

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Delfi Dom Sad

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