Создаем душистый сад: сажаем энотеру двулетнюю

Delfi Dom Sad
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Создаем душистый сад: сажаем энотеру двулетнюю
Foto: Pixabay

Свою истинную красоту энотера показывает только тогда, когда не светит солнце – именно под вечер с характерным хлопком начинают раскрываться ее бутоны желто-лимонного цвета. Но энотера – не только ароматное декоративное растение, она еще и ценное лекарственное растение, а ее листья и корни употребляют в пищу.

Одно из других названий энотеры – ночная свеча. Высокие растения, способные достигать в высоту 150 сантиметров, с раскрытыми цветками смотрятся в темноте словно высокие свечки. А их запах привлекает к цветкам ночных мотыльков. Цветет энотера на второй год после посадки с июня по октябрь.

Место в саду

Для начала подумайте, где вы хотели бы проводить в собственном саду вечера – туда и сажайте. Утром цветочки энотеры закрываются и увядают, а растение начинает выглядеть намного скромнее, нежели по вечерам.

Лучше всего энотера чувствует себя на солнечном месте, но в тени цветочки могут раскрываться и днем. Почву для растения подбирайте легкую, дренированную и нейтральную.

Чаще всего энотеру используют для оформления цветников, бордюров, в альпинариях и рокариях, а также для ярких цветущих пятен у зоны отдыха и террасы. Лучшие партнеры для энотеры – колокольчики, лобелия, вероника и астильбы – то есть те цветы, текстура зелени и тип цветения контрастен.

Как ухаживать

Семена энотеры засевают прямо в грунт весной или в начале тела. После того, как появятся всходы, их нужно будет проредить на расстоянии 5-10 сантиметров. В первый год растение не цветет – появляется лишь прикорневая розетка. Цветочный же стебель сформировывается на второй год.

Отцветающие стебли у энотеры не срезаю, поскольку они не влияют на продолжительность и эффективность цветения. Единственная обрезка проводится осенью, когда надземные части растения срезают на уровне почвы.

Энотера довольно морозоустойчива и в сильном укрытии на зиму не нуждается. После срезания наземных частей можно провести мульчирование почвы, а в качестве защитного материала использовать компост или торф.

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Delfi Dom Sad

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