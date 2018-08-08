Теория "большого взрыва": почему лопаются помидоры-гиганты

Как ни крути, а любят наши садоводы крупные сорта помидоров. Даже прощают им то, что они не лезут в банки. Зато какие отличные салаты из них получаются и какие соки… Но в выращивании гигантов есть свои особенности.

Одним из секретов выращивания помидоров-гигантов является двойная пикировка, пишет портал "Хозяйство". Обычно ее проводят через три недели после первой пикировки, увеличивая объем питания в три раза. Это позволяет до высадки рассады создать мощную корневую систему и задержать наращивание листовой массы.

Кусты формируют в одиндва стебля, удаляя все пасынки. Благодаря этому к моменту высадки гиганты получаются особенно крупными – до 1 м высотой, с мощной, хорошо развитой корневой системой.

Для высадки гигантов используют схему посадки 50х50 см в шахматном порядке. В каждой подготовленной лунке в дно вбивают кол (высотой до 2,5 м), к которому будут подвязывать растения. Также в каждую лунку насыпают по ведру перегноя, две столовые ложки суперфосфата и стакан золы.

Чтобы на высаженных помидорах не опадали первые завязи, при появлении цветков их опрыскивают раствором борной кислоты (1 л воды: 1 г борной кислоты). Поливы проводят раз в семь дней.

У крупноплодных помидоров есть серьезный недостаток: они часто лопаются, на месте крепления к кусту у них часто бывает зеленое пятно, а часть сосудов может вполне одревеснеть.

Особенно часто лопаются розовые и светло-желтые сорта помидор. Чтобы этого явления не допустить, надо знать, что вызывает растрескивание помидоров.

Обычно это резкое изменение условий роста: не только колебания влажности, но и резкие скачки температуры, что наблюдается в начале августа. К негативным причинам, провоцирующим формирование трещин на томатах, относят:

дневной перегрев кустов в закрытых конструкциях и резкое охлаждение ночью;

избыточный полив плантации после длительного перерыва, особенно в засуху, когда к висящим на кустах плодам резко поступает большое количество воды и мякоть, расширяясь, разрывает тонкую кожу томата изнутри;

подкормка концентрированными составами без предварительного полива посадок;

чрезмерное усердие в формировании куста, выраженное в удалении более чем трех листьев с каждого растения за один раз.

Зная эти факторы, можно предупредить растрескивание плодов. Иногда появлению дефектов на вызревающих томатах способствует дефицит микроэлементов в почве. В частности, речь идет о йоде, кальции, меди и железе. Проявляется нехватка питательных веществ наличием на кустах, особенно в верхней части, скрученных листьев и их активным пожелтением. Устранить дисбаланс поможет корневая или внекорневая подкормка раствором микроудобрений.