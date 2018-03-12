Заходим на посадку: овощи, которые можно сажать ранней весной

Посадка овощей ранней весной имеет больше преимуществ, чем вы думаете. Кроме того, что первые овощи со своего огорода после долгой зимы ценятся в разы больше, весенние посадки вырастают здоровее, поскольку еще не проснулись первые вредители и насекомые, пишет The Spruce.

До первых поспевших на солнце помидоров еще далеко, но уже можно приниматься за дело — например, горох и листовой салат не боятся прохладной и влажной погоды. Конец зимы и начало весны — отличное время, чтобы сажать спаржу и ревень.

Спаржа

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Существует множество многолетних растений, однажды посадив которые, урожай можно снимать много лет после, но, похоже, мы не так часто пользуемся этой возможностью. Да, эти растения требуют места, но это приносит свои плоды. С каждым годом спаржа становится все более и более плодородной, а урожай можно снимать в течение нескольких месяцев. Если вы думаете, что вам не нравится спаржа, то вы просто не пробовали ее свежую и прямо с грядки.