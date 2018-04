Kims Čenuns no samita devies prom melnā limuzīnā, kuru apsargājuši 12 miesassargi, vēsta raidsabiedrības CNN.

Uzticamo sargu brigāde uzjautrinājusi daudzus – melnajos uzvalkos ģērbtie kungi raitā riksī jozuši līdzās limuzīnam, kurā atradies Čenuns, un ne uz brīdi nav zaudējuši modrību par apkārt notiekošo.

Daudziem šī ainiņa šķitusi bezgala uzjautrinoša un amizanta, un kadri ar naskajiem miesassargiem strauji izplatījušies globālajā tīmeklī, kļūstot par iedvesmas avotu dažādiem jociņiem par kungu fizisko formu un sekošanu savam līderim kaut uz pasaules malu.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/X8K3wEvsIW pic.twitter.com/XUJU3AM80d — CNN International (@cnni) April 27, 2018

Jau vēstīts, ka piektdien demilitarizētajā zonā starp abām Korejas pussalas valstīm notika Kima un Muna tikšanās, kas ir trešais samits starp Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas vadītājiem kopš Korejas kara beigām 1953. gadā. Abu Koreju vadītāji samitā apliecināja savu gatavību atteikties no Ziemeļkorejas kodolprogrammas.

First round completed. Both sides breaking for separate lunches. This is KJU’s vehicle going to the north side, surrounded by his suits getting a healthy jog pic.twitter.com/bKAFP0Qa7a — Elise Hu (@elisewho) April 27, 2018

#KIM bodyguards jog along convoy in matching black suits! In a mid day sun. I just lost my faint in Humanity! Hahahaha — Danevan Delima (@delima_danevan) April 27, 2018

12 bodyguards running next to a bullet-proof car? Hahahahaha! https://t.co/LruiQSkxGJ — Antonnette Acero (@GlamAntonnette) April 27, 2018