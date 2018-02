"Skaistuļu armija", kā neoficiāli tiek dēvēta atbalsta grupa, Dienvidkorejā ieradusies 230 dalībnieču sastāvā, un vienādi tērptās jaunietes manāmas gan skatītāju tribīnēs, atbalstot savus sportistus, gan dažādos pasākumos, uzstājoties ar priekšnesumiem.

Video ar meiteņu saskaņoto fanošanu guvuši lielu ievērību sociālajos tīklos, un, kamēr vieni jūsmojuši par meiteņu sinhronajiem priekšnesumiem, citi atzinuši, ka viņu priekšnesums uzskatāmi parāda Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna totalitārā režīma propagandas mehānismus.

Īpaši lielu ievērību guvis dāņu žurnālista Tomasa Šurmana uzņemtais video, bet arī citi video piesaistījuši simtiem tūkstošu cilvēku interesi.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf— Matt Stopera (@mattstopera) February 10, 2018