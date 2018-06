Kad 28 gadus vecā moldāvu izcelsmes modele Ksenija Deli pirms diviem gadiem vasarā mija gredzenus ar 64 gadus veco ēģiptiešu oligarhu Osamu Fati Al-Šarifu, netrūka nelabvēļu, kas steidza izteikties par daiļavas patiesajiem nolūkiem. Tiesa, abi apliecinājuši, ka īsta mīla spēj pārvarēt visas grūtības un skauģu nievas, un nesen tapis zināms, ka pāra ģimenē ienāks bērniņš.

Ksenija savas gaitas aktīvi dokumentē "Instagram" tīklā, un maijā jaunā sieviete saviem sekotājiem atklājusi – viņa ir pirmdzimtā bērniņa gaidībās. Tiesa, mazulīša dzimumu topošā mamma gan paturējusi noslēpumā, liekot saviem faniem uzminēt, kas būs – puika vai meitene.

Kā vēsta ārzemju mediji, iespējams, Ksenijas grūtniecība beidzot reizi par visām reizēm pieklusinās nelabvēļu intrigas un skauģu runas, ka modele ar oligarhu apprecējusies viņa neizmērojamās bagātības dēļ.

Ksenijai, kura sociālajos tīklos labprāt arī izrādās ar savu grezno, bezrūpīgo dzīvi, daudzkārt nācies publiski taisnoties par savām jūtām pret vīru, bet pērn sieviete paziņoja, ka viņa nolēmusi vairs neņemt vērā to, ko citi runā.

Atgādinām, ka plašāku atpazīstamību Ksenija ieguva 2015. gada vasarā, kad piedalījās tīņu elka Džastina Bībera videoklipā dziesmai "What Do You Mean". Arī pēc precībām ar ēģiptiešu miljardieri Ksenija turpina strādāt par modeli – viņa pozējusi tādiem izdevumiem kā "Playboy", "FHM", "Elle", "GQ", "Sports Illustrated", "Vogue", "Harper's Bazaar", "Maxim" un daudziem citiem.

