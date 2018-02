Kā vēsta izdevums "The Daily Mail", Latvijas daiļslidotāja pārsteigusi ne tikai ar savu priekšnesumu Šadē dziesmas "Soldier of Love" pavadījumā, bet arī izvēlēto tērpu. Diāna sacensībās bija ģērbusies melnā kombinezonā.

Tiek vēstīts, ka skatītāji sociālajos tīklos ļoti slavējuši Diānas vizuālo tēlu un priecājušies, ka viņa uzstājusies biksēs, nevis pavisam īsos bruncīšos kā vairums citu slidotāju.

Ļaudis sprieduši, ka Diānas kostīms bijis pārdomāts līdz katrai sīkākajai niansei. Tērps esot izcēlis slidotājas sievišķību, bet tajā pašā laikā nav bijis pārāk atklāts un pilnībā izslēdzis iespēju sportistei piedzīvot kādu nevēlamu stila misēkli.

diana nikitina’s outfit and song choice (soldier of love by sade): two thumbs up pic.twitter.com/thVnuUi7Aq — Becca Laurie (@imbeccable) February 21, 2018

I am all for Diana Nikitina’s body suit. Sparkles and glitter, with no chance of a wardrobe malfunction #FigureSkating #Olympics — Marissa Thomas (@MarissaAnn) February 21, 2018

Daži Diānu salīdzinājuši ar Kaķsievieti, citi vēstījuši, ka viņa esot nozagusi šovu, bet vēl kāds nav kautrējies meitenei pat publiski atzīties mīlestībā.

To Diana Nikitina of Latvia: your costume was the best of everyone else’s you look like a freakin badass. give me more powerhouse female figure skaters in pants — Mac Best (@mackattack1009) February 21, 2018

Diana Nikitina from Latvia looks like if Catwoman had to go undercover at an ice skating competition to steal jewels from the King of Sweden at the #Olympics pic.twitter.com/FqwbS8bZfS — Mallory Yu (@mallory_yu) February 21, 2018

Sociālo tīklu lietotāji mudinājši arī citas daiļslidotājas sekot Diānas piemēram un nebaidīties uzstāties biksēs.

Jāatzīmē, ka divas sportistes – Dienvidkorejas daiļslidotāja Jura Mina un Francijas slidotāja Gabriela Papadakis – šajā olimpiādē nonāca ļoti neapskaužamā situācijā, priekšnesuma laikā piedzīvoto ķibeli ar tērpu.