Kanādas premjerministrs Indijā kļūst par apsmieklu

Trudo Indijā ieradās aizvadītās nedēļas izskaņā, un vizīte ilgs astoņas dienas, vēsta raidsabiedrība BBC. Izrādot godu, premjerministrs un viņa ģimene vairākus oficiālos pasākumus apmeklējis tradicionālajos indiešu tērpos, tomēr gaidītās sajūsmas vietā viņš kritis ļaužu nežēlastībā.

Kā vēsta ārzemju mediji, sociālo tīklu lietotāji asi kritizējuši Trudo ģērbšanās stilu, dēvējot to par teatrālu un pārspīlētu.

Tāpat arī daudzi sūkstījušies, ka premjerministra tērpu izvēle radījusi iespaidu, ka viņš aplami pieņēmis – indieši ikdienā ģērbjas tā, it kā nupat būtu izkāpuši no kādas Bolivudas filmas. Viņa stils izpelnījies tādus apzīmējumus kā klišejisks, neīsts un kaitinošs.

Akmeni Trudo dārziņā metuši arī vairāki sabiedrībā zināmi ļaudis, piemēram, Džammu un Kašmīras reģionu bijušais galvenais ministrs Omārs Abdula, kurš "Twitter" tīklā vēstījis – Kanādas premjerministra ģērbšanās maniere viņam esot likusies par daudz iestudēti jauka.

Is it just me or is this choreographed cuteness all just a bit much now? Also FYI we Indians don't dress like this every day sir, not even in Bollywood. pic.twitter.com/xqAqfPnRoZ— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 21, 2018