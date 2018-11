Alla Pugačova žilbina krievu dziedātāja videoklipā

View this post on Instagram

Спасибо,Алишер,за клевый клип,Виктору Степанову за фото и безбашенное общение ребятами. @alishermusic @stvictorpro Смотрите клип на Youtbe Alisher - Скажи мне, Алла #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачева #женщинакотораяпоет #аллапугачева #moscow #russia #musicvideo #hit #шоубизнес #алла #простосветкрасивопадал #рокешник #рок #rock

