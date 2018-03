Abu Meri neizprot sašutumu par jaunajām attiecībām; atvainojas bijušajai sievai

Pirms nepilna gada daudzus pārsteidza vēsts, ka tiek šķirta uzņēmējas Lindas Mūrnieces un politiķa un gastroenterologa Hosama Abu Meri laulība. Aizvadītajā nedēļā tapa zināms, ka vīrietis uzsācis attiecības ar "Rīta Panorāmas" vadītāju Lindu Krūmiņu, un jaunais mīlas pāris zibenīgi kļuvis par vienu no pašmāju kuluāros apspriestākajiem tematiem.

Kā vēstīja pašmāju prese, pamats jaunajām attiecībām ielikts pērn novembrī, kad politiķis bija devies uz "Rīta Panorāmu", kur viņš saticis Lindu. Lai gan Hosams žurnālisti pazinis jau senāk, tikai, esot brīva vīrieša statusā, novērtējis viņas skaistumu un pēc intervijas uzrakstījis viņai feisbukā. Vēlāk abi nejauši satikušies Lāčplēša dienā pie Rīgas pils, un tad sekojis randiņu periods. Pāris satiekas jau aptuveni trīs mēnešus.

Pēc tam, kad Abu Meri jaunās attiecības kļuva publiskas, viņa bijusī sieva Linda sociālajos tīklos padalījās ar divdomīgiem izteikumiem, "kas "kārtējai" sievietei liek domāt, ka viņa ir "īstā"," un "ka visas iepriekšējās arī tā domāja". Tāpat arī viņu bija aizskāris bijušā vīra sacītais presei, ka viņš cerot, ka šoreiz viss būs nopietnāk un pareizāk.

"Droši vien, ka cilvēkam, kurš ir vairākas reizes precējies, paziņot par to, ka šoreiz būs nopietni, nav īsti korekti. Vienīgais, ko varu komentēt, – visas bijušās sievas aplaudē, kājās stāvot! Vairāk nekas šai sakarā man nav piebilstams!" bijušā vīra jaunās attiecības izdevumam "Kas Jauns" šonedēļ komentējusi Mūrniece.

Diez, kas “kārtējai” sievietei liek domāt, ka viņa ir “īstā”? Visas iepriekšējās arī tā domāja — Linda Mūrniece (@murniecelinda) March 20, 2018

Arī Hosams, lai gan nesekojot līdzi savas bijušās sievas aktivitātēm sociālajos tīklos un abiem kontakts esot pārtrūcis pirms pāris mēnešiem, kad viņš Lindu informējis par jaunajām attiecībām, dzirdējis par viņam veltītajiem izteikumiem. Vīrietis gan nevēloties nevienu apsūdzēt un joprojām izjūtot lielu cieņu pret bijušo laulāto draudzeni.

"Nezinu iemeslu, kāds ir šādai reakcijai. Esmu šķīries, pēc tam saticis citu meiteni. Vai par to mani ir jāsoda? Par ko? Par to, ka gribu dzīvot ģimenē, nevis būt viens, par to, ka man ar šo meiteni ir labi, ka gribu, lai mums abiem viss ir kārtībā? Linda aizvien ir mana sirds mīlestība, jo piecos mūsu laulības gados daudz jauku lietu piedzīvojām, izdarījām, palīdzējām viens otram.

Vienmēr esmu gatavs palīdzēt un būt blakus jebkurā laikā. Ticu, ka mēs vienmēr spēsim būt draugi," izdevumam sacījis Abu Meri, piebilstot, ka, lai gan Linda esot cilvēks ar labu sirdi, "viņa ir emocionāla, eksplozīva sieviete, un tāda arī bija mana dzīve ar viņu".

"Zinu, ka šīs emocijas norims. Linda ir labsirdīgs cilvēks, un es nedusmojos uz viņu par emociju iespaidā uzrakstītiem komentāriem," tā Abu Meri.

Tāpat arī vīrietis paskaidrojis, ka frāzi "pareizāk un nopietnāk" nebija attiecinājis uz iepriekšējām attiecībām ar Mūrnieci, bet gan tagadējām attiecībām ar Krūmiņu.

"Gribu, lai mums viss veidojas pareizāk un nopietnāk, nekā šobrīd ir, kad kopdzīvi vēl neesam uzsākuši, kad neesam vēl precējušies. Tādā ziņā, ka vēlos stabilitāti, vēlos, lai mums izdodas izveidot ģimeni.

Tiešām atvainojos savai bijušajai sievai Lindai Mūrniecei, ja, atbildot uz žurnālistu jautājumiem par manām jaunajām attiecībām, esmu ko divdomīgu vai aizvainojošu pateicis. Es nekādā gadījumā tagadējās attiecības nesalīdzinu ar iepriekšējām – ja viņa to bija sapratusi tā," "Kas Jauns" skaidrojis Abu Meri.

Vīrietis arī atzinis, ka, jaunās mīlas spārnots, turas uz pozitīvas nots un cenšas nelaist sev klāt negācijas. Tāpat arī daudzi viņam zvanot un rakstot, lai apsveiktu ar jaunajām attiecībām. Arī kolēģi Saeimā un pacienti ārsta darbā priecājoties par Abu Meri.

Hosams arī sācis apsvērt precību plānus. Vīrietis uzsvēris – viņš nekad neesot atbalstījis, ka cilvēki dzīvo kopā pusgadu, tad iet pie nākamā, pēc tam seko jaunas attiecības uz diviem gadiem, un atkal tiek meklēts cits. Viņam šāds dzīvesveids ar biežu partneru mainīšanu neesot pieņemams, arī bērniem viņš vēlas iemācīt, ka ir jāuzņemas atbildība par savām attiecībām un tās jālegalizē.

"Jā, es tiešām atkal ceru, ka šoreiz manas pašreizējās attiecības ar Lindu Krūmiņu ir nopietnas, darīšu visu, lai būtu nopietnāk, stabilāk, nekā ir šajā brīdī. Ja otra puse arī vēlēsies to pašu, apsolu, ka šīs būs pēdējās attiecības manā mūžā," sacījis Abu Meri.