"Katram cilvēkam ik pa laikam dzīvē ir vajadzīgs jauns izaicinājums. Man tāds ir TV raidījuma vadīšana," izdevumam "Privātā Dzīve" šonedēļ pastāstījis Abu Meri.

Tā būs vīrieša debija televīzijā. "Piekritu to darīt divu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, raidījums tiek veidots Latvijas simtgades ietvaros. Tāpēc atteicos no samaksas par raidījuma vadīšanu. Otrkārt, stāstīšu par 12 Latvijas ārstiem. Došos ciemos un ļaušu skatītājiem iepazīt viņus no citas puses – ārpus ārsta kabineta," tā Hosams.

Ideja veidot simtgadei veltītu stāstu sēriju par ārstiem bijusi "Dzīvīte brīvdienās" producentei Evitai Endzeliņai-Tēbelei, kuras izvēle piedāvāt vadīt raidījumu Abu Meri esot bijusi likumsakarīga – arī viņš ir saistīts ar medicīnu.

"Manuprāt, interesantu sarunu ar mediķi vislabāk spēj veidot otrs mediķis. Viņiem ir savi joki, savs sarunas stils. Vai mani nebaida tas, ka Hosamam nav akadēmiski pareiza valoda? Nē, viņa latviešu valodu uztveru kā "odziņu". Hosams ir lielisks piemērs tam, ka cilvēks, kas ieradies Latvijā no citas valsts, var iemācīties latviešu valodu," savu komentāru sniegusi Endzeliņa-Tēbele.

Savukārt taujāts, vai jauno darbu televīzijā Hosamam palīdzējusi atrast viņa mīļotā sieviete, LTV "Rīta Panorāmas" vadītāja Linda Krūmiņa, vīrietis atbildējis noliedzoši un skaidrojis, ka laikā, kad saņēmis piedāvājumu, viņš ar Lindu vēl nebija uzsācis attiecības.

Arī raidījuma producente uzsvērusi, ka Abu Meri draudzenei nav nekāda sakara ar to, ka viņš izvēlēts par raidījuma vadītāju. "Pirmie raidījumu jau tika ierakstīti labu laiku pirms tam, kad presē parādījās informācija par Hosama attiecībām," sacījusi producente.

Simtgadei veltītās stāstu sērijas pirmizrāde kanālā LNT gaidāma svētdien, 1. aprīlī. 12 raidījumu cikls noslēgsies 17. jūnijā. Pirmajā raidījumā Hosams viesosies pie asinsvadu ķirurga Inta Ūdra.

Atgādinām, ka Abu Meri pirms nepilna gada izšķīrās no uzņēmējas Lindas Mūrnieces, ar kuru bija precējies piecus gadus. Aizvadītajā nedēļā tapa zināms, ka viņš uzsācis attiecības ar Lindu Krūmiņu.