Vairums Krievijas zvaigžņu skumjās par Kobzona nāvi dalījušies "Instagram" tīklā. Līdzjūtību izteikuši tādi zināmi mākslinieki kā komponists Igors Nikolajevs, humorists Maksims Galkins, dziedātāja Kristīna Orbakaite, balerīna Anastasija Voločkova, dziedātājs Sergejs Lazarevs, reperis Timati, dziedātāja Poļina Gagarina un vēl daudzi citi.
Savukārt par "Krievijas zelta balsi" dēvētais Nikolajs Baskovs sociālo tīklu sekotājus pat uzrunājis video. Līdzjūtību un skumjas par Kobzona nāvi telefonsarunā ar Krievijas kanālu "Ren TV" paudis arī latviešu komponists Raimonds Pauls, kurš sacījis, ka "es pret viņu vienmēr izjutu lielu cieņu".
Kā ziņo Krievijas mediji, Kobzons zemes klēpī tiks guldīts 2. septembrī. Viņš atdusēsies Vostrjakovas kapos Maskavā, kur apglabāti arī vairāki viņa tuvinieki.
Jau vēstīts, ka Kobzons ceturtdien nomira slimnīcā Maskavā. Viņa tuvinieki nekādus sīkākus komentārus presei pagaidām nav snieguši.
Kobzons vairāku gadu garumā cīnījās ar vēzi, un pēdējos mēnešos viņa veselības stāvoklis bija strauji pasliktinājies. Jūlija izskaņā estrādes mākslinieks tika hospitalizēts. Lai gan viņa ģimene publiski to neapstiprināja, mediju rīcībā bija parādījusies informācija, ka Kobzons ir nonācis komā un ir pieslēgts mākslīgās elpināšanas sistēmai.
Atgādinām, ka 2014. gadā Latvija Kobzonu un vēl vairākas citas Krievijas estrādes zvaigznes par atbalstu Krimas okupācijai un Krievijas agresijai Donbasā iekļāva "melnajā sarakstā". Viņš tika iekļauts arī Eiropas Savienībā nevēlamo personu sarakstā.
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Спасибо за всё Иосиф Кобзон .....🙏
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Великий, преданный музыке, невероятной души Иосиф Давыдович. Царствия Небесного ...🙏🏼
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Масштаб этой личности - всегда был для меня большим примером 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 И.Д.Кобзон
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Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи.🙏🏻 Максим, Алла, дети Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!
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Помню, в 1997 году Иосиф Давидович назначил мне встречу на 10 утра у... Новодевичьего кладбища. И ровно в 10 пунктуальный Кобзон уже стоял у входа. «Пойдём, прогуляемся»,- сказал он. И мы с ним пошли от могилы к могиле его ушедших друзей, о каждом из них он рассказывал истории, каждого из них хоронил... «Когда же мы со всеми вами наконец-то встретимся снова?..» - оглядевшись вокруг, тихо спросил он... Вот, дорогой Иосиф Давидович, сегодня этот день настал. Печальный день. Просто не верится, что Вас не стало. Вы были дружны с жизнью. Вы боролись за жизнь! Вы пели: - Я люблю тебя, жизнь! И это было взаимно!.. И Вы любили её снова и снова!.. Дорогие Нелли, Андрюша, Наташа! Мои глубокие соболезнования. #игорьниколаев #иосифкобзон #жизньмосковская «ЖИЗНЬ МОСКОВСКАЯ»(музыка #игорькрутой слова #игорьниколаев )
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От нас ушел Иосиф Давыдович Кобзон. Это огромная утрата для всей страны, для нашей культуры.. Вы себе даже не представляете какого масштаба этот человек. Таких больше нет и, наверное, не будет.. Он оставил о себе очень большой след добрых дел.. И о нем будут помнить..! Светлая память!
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Иосиф Давыдович… Просто не укладывается в голове мысль об его уходе… Человек с огромным добрым сердцем и широкой душой, человек, который всю свою жизнь прожил как этакий монумент достоинства, благородства, воли и мужества… Человек с большой буквы, с уходом таких людей уходят целые эпохи... Большим счастьем и честью было стоять с вами на одной сцене, Иосиф Давыдович… Светлая память! #ИосифКобзон 🙏🏻
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Эпоха. Вечная светлая память. Иосиф Давыдович Кобзон 🙏🏻💔
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Жизнь - это лишь одно мгновение. Наш любимый Иосиф Давыдович. Как жаль, какая боль и опустошение, я буду молиться о вашей душе. Вы были мне настоящим другом, вспоминаю наши совместные выступления по регионам, дружбу искреннюю и неподдельную. Каким счастьем было общение с вами. Сейчас от всех нас только поддержка вашей семье.🙏🏻 #анастасияволочкова #иосифкобзон #горе
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Это был Человек, без которого нельзя было представить свою жизнь.. Защитник всех и вся.. Мы обращались по любому поводу и без к Кобзону!.. от получить квартиру до похоронить близких на нормальном кладбище.. Это был Отец не только для собственных детей... Грандиозный Муж для своей Жены Нелли.. Спасибо Вам, Иосиф Давыдович, за то, что я могла плакать на Вашем плече и спрашивать совета, как быть!.. Спасибо, что Остаётесь Примером для подражания и Уважения к Сцене! Царства Небесного! Навеки в Истории Страны и в сердце миллионов.. Пожалуйста, пролистайте видео и послушайте Его Голос ещё раз 🙏🏻