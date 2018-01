Krievijas humorists Maksims Galkins, ironizējot par savu kolēģu tieksmi sociālajos tīklos dižoties ar savu grezno dzīvi, aizvadītā gada vasarā radīja apzīmējumu "Instagram" aristokrāti , un kā vieni no spilgtākajiem šīs sugas pārstāvjiem Krievijā noteikti minami daiļslidotājs Jevgeņijs Pļuščenko un viņa laulātā draudzene, producente Jana Rudkovska.

Reti kurš tik vērienīgi un cītīgi sociālajos tīklos dokumentē savas gaitas, kā to dara Pļuščenko un viņa sieviņa. Abiem ar saviem "Instagram" foto blogiem kopā izdevies sapulcēt vairāk nekā divus miljonus sekotāju. Turklāt pašam savs bilžu blogs izveidots arī pāra kopīgajam dēliņam Sašam, kurš janvārī atzīmē piecu gadu jubileju un ar savu vecāku gādību jau kļuvis par īstenu zvaigzni.

Tiesa, pāra nelabvēļi ik pa laikam satraucas, ka puisēna liktenis patiesībā ir visai drūms un viņš bildītēs bieži vien izskatās pavisam samocīts un nelaimīgs. Lai gan netrūkst tādu, kas uzskata, ka Pļuščenko un Rudkovska jau sen pārkāpuši visas robežas, publiskai apskatei izliekot katru savas privātas dzīves niansi, pārim par to, ko saka citi, šķiet, ir pilnīgi nospļauties.

Svētku laikā abi Krievijas šovbiznes spīdekļi atkal likuši par sevi runāt un savas dižmanības dēļ pamanījušies nonākt skaļos ziņu virsrakstos. Kā vēsta Krievijas mediji, sociālo tīklu lietotājus traki sadusmojusi Rudkovskas zīmēšanās ar viņas ģimenes krāšņajiem svētku svinēšanas paradumiem.

Rudkovska "Instagram" tīklā publicējusi kadrus, kas ļauj novērtēt, kā svētkiem saposts viņas ģimenes nams, kā arī iespaidīgo dāvanu kaudzi, kas sarūpēta tuviniekiem un draugiem. Bildīšu dēļ viņa izpelnījusies ne mazums pārmetumu.

Tā, piemēram, vienā no kadriem iemūžinātas dāvanas, kas, kā liecina to iesaiņojums, visas nākušas no luksusa modes nama "Louis Vuitton". Savukārt citā fotogrāfijā iemūžināts iespaidīgi izgreznots svētku galds.

2. janvārī Jana svinēja dzimšanas dienu, un arī šo īpašo notikumu viņa atzīmējusi, padaloties ar krāšņiem foto, kas ieturēti "Instagram" aristokrātu labākajās tradīcijās – gaviļniece, tērpusies princešu cienīgā kleitā, pie egles lepni malkojusi izmeklētu šampanieti.

Lai gan bildes izpelnījušās sarkano sirsniņu birumu un netrūkst tādu, kas apjūsmojuši viņas smalko dzīvesstilu, komentāros sasparojušies arī nelabvēļi, kas nosodījuši Rudkovskas tieksmi zīmēties un izrādīties, kamēr citi cieš badu un nespēj savilkt kopā galus.